Solo vale la victoria ante el Almería

El Mallorca no tiene margen de error. Los de Sergi Barjuan tienen que recuperar la senda de la victoria que perdieron el pasado sábado ante el Valladolid y volver a sumar tres puntos para mantener vivo el hilo de esperanza que les ata a la permanencia.



Todo lo que no sea lograr una victoria esta tarde ante el Almería, rival directo en la tabla, será sinónimo de rendición. A falta de cuatro jornadas para que finalice la temporada y a cuatro puntos del Alcorcón, equipo que marca actualmente la permanencia, los bermellones afrontan la trigésimo novena jornada del curso como una nueva final, otra más, en la que solo cabe un resultado.



La derrota en la jornada pasada en el campo del Valladolid (2-1) cortó una racha de dos victorias seguidas de los mallorquinistas, frente al Sevilla Atlético (2-3) y Elche (1-0).



Para el partido de esta tarde en Son Moix, Sergi no podrá repetir por cuarta semana consecutiva su once habitual. El lateral zurdo Joan Oriol no ha entrado finalmente en la lista de 19 convocados. Oriol no se ha recuperado de unas molestias y esto obligará a dar entrada en el equipo a Saúl o a un centrocampista si Angeliño actúa en el lateral.



Además, la principal preocupación para el técnico catalán pasa por el estado del máximo artillero del equipo. Brandon, con nueve tantos, llega tocado al partido de esta tarde, al igual que Lekic, y son serias dudas hasta el último momento.



Como principales novedades de la lista proporcionada ayer por el cuerpo técnico del Mallorca destacan los nombres de Cedric, Dalmau y Salomao. El joven delantero del filial ha entrado por primera vez en la lista desde que Sergi dirige al conjunto bermellón.



Además también regresan, después de varias semanas sin hacerlo, Dalmau y Salomao. Por otra parte, cabe señalar la ausencia de Juan Rodríguez y Óscar Díaz, que son baja por decisión técnica y que se unen a las ya habituales de futbolistas como Biel Company y Juan Domínguez.



Por su parte, el Almería juega uno de los partidos más importantes de las últimas jornadas, ya que la victoria puede situarle muy cerca de la salvación tras haber ganado tres de los últimos cuatro partidos y estar fuera del descenso por tercera jornada consecutiva. El técnico, Luis Miguel Ramis, ha convocado a Nano, Diamanka y Juanjo Expósito como principales novedades ante el trascendental partido. Nano fue baja la semana anterior al estar sancionado, mientras que el centrocampista y el delantero no fueron convocados por decisión técnica.



Por el contrario, se han quedado fuera Fran Vélez, por unas molestias musculares, Kalu Uche y Javi Álamo, por lesión, así como Borja Fernández, al tener que cumplir un encuentro de suspensión por acumulación de amonestaciones, además de Zongo y Yoda que dijeron adiós a la temporada al pasar por el quirófano.