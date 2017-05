Sergi: "Hay momentos en la vida que hay que arriesgar"

Sergi Barjuan sigue intentando quitarle presión a sus jugadores ante un partido trascendental para el futuro del conjunto bermellón. Ganar o perder ante el Almería marcará un antes y un después. "Me escucharéis decir que el partido que viene es una final cuando no nos juguemos nada más. Las finales se juegan cuando detrás del pitido final del árbitro ya no hay nada más. Quizás podemos decir que son unos cuartos, es la vuelta de los cuartos de final y la jugamos en casa, tenemos todo a favor. El jugador cuando lee final, enloquece. Tenemos que hacerles ver que se trata de un encuentro muy importante", relató ayer Sergi en la rueda de prensa previa al encuentro de esta tarde.

El técnico catalán se desplazó hasta el Chiringuito Beach House del Arenal para atender a los medios y valorar cómo se encuentra anímicamente la plantilla tras la derrota ante el Valladolid: "Los jugadores han ido de menos a más. Tras la derrota, el equipo estaba un poco decaído, incluso les cuesta escucharte y no quieren ni entrenar, pero al final esto es una maratón de 42 partidos y los últimos kilómetros son los más difíciles siempre. Día a día, ellos mismos se han ido convenciendo de que seguimos dependiendo de nosotros mismos y de que no queda otra".

El Almería, que aterriza en Mallorca no falto de necesidades, "es un equipo parecido al Elche, quizás con más criterio, tienen las cosas más claras. Intentarán que hagamos algún error en construcción para poder hacernos daño, es donde tenemos que protegernos". El de las Franqueses del Vallès tiene algo claro, llegó el momento de ser "valientes". "No hay que precipitarse, no hay que estar ansiosos, pero hay que ser valientes, no nos queda otra. Hay momentos en la vida que uno tiene que arriesgar y este es uno de esos momentos", sentenció.

Sobre todo lo que se ha vivido durante las últimas jornadas, tras las victorias ante Sevilla Atlético y Elche y la derrota ante el Valladolid, Sergi resumió la situación con un escueto "seguimos vivos". "Estamos vivos, hace tres jornadas todo el mundo tenía la escopeta cargada. Ganamos dos partidos y parecíamos de Champions, al final el término medio es el mismo, estamos vivos y no podemos bajar los brazos", resumió.