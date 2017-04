Al Mallorca B le vale un punto

Un punto más y el Mallorca B habrá logrado cumplir con el objetivo de esta temporada. El filial rojillo recibe hoy (12:00 horas, Son Bibiloni) a un Atlético Saguntino que no se juega nada con el reto de firmar al menos un empate que certifique su salvación matemática.



"Cada semana el objetivo está más cerca y ahora ya es solo una diferencia de goles. Lo que hemos hablado con los chicos es que hay que acabar bien la temporada e intentar sumar el máximo de puntos posible. Será muy importante para ellos, de cara a su futuro, que dejen una buena sensación", explicó esta semana el técnico, un Pepe Gálvez que es consciente de que su grupo, al menos, ha hecho su trabajo. Deportivamente, no habrá nada que objetar. Otra cosa es que por culpa del descenso del primer equipo tengan que jugar la próxima temporada en la Tercera División.



Pero es futuro. Hoy toca medirse al Atletico Saguntino, "un equipo muy regular, que se ha sabido mantener en la zona alta. La máxima complejidad es que se adapta bien a cada campo. Ha sacado puntos fuera de casa y por ellos será un partido difícil",según explicó Gálvez, que ha convocado a Tomeu Pocoví, Miquel Parera, Jaume Pol, One, Juanjo, James, Ángel Sánchez, Borja Sánchez, Álex Serrano, Sergi Sarmiento, Cedric, Caye Quintana, Ángel Rodado, Baba, Fernando Cano, Tià Sastre, Antoine y Gerardo.







El entrenador recupera a los tres jugadores que cumplieron sanción la semana pasada –Serrano, Pol y Baba– y también al mediapunta Fernando Cano, que regresa a una convocatoria después de varios meses lesionado. Y no estarán hoy en Son Bibiloni tres de los habituales titulares, Sergio Cortés, Raúl y Jaume Valens.