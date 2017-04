Sergi, ante el decisivo partido en el Pizjuán: "No es una final"

El Mallorca debe recortar la friolera de ocho puntos de los veintiuno que quedan en juego para evitar el descenso a Segunda B, pero Sergi Barjuan descartó que el partido de mañana en el Sánchez Pizjuán sea definitivo. "No es una final", se atrevió a decir. "Una final es cuando después ya no hay nada más por jugar. Es cierto que nos jugamos mucho y las estadísticas están para romperlas porque el Sevilla Atlético solo ha perdido un partido en su casa", agregó.

El entrenador de los bermellones reclamó más personalidad a sus pupilos. "Tienen miedo, pero este temor tienen que eliminarlo. Nosotros les reforzamos mentalmente. Hemos tenido una semana que comenzó dura, pero hoy -por ayer- estoy contento por cómo la hemos terminado. El miedo tenemos que dejarlo en el vestuario porque lo que tenemos que hacer es defender la camiseta del Mallorca", reflexionó en Son Bibiloni.

El catalán considera que sus jugadores afrontan el partido ilusionados, a pesar de la deprimente situación en la clasificación. "Es verdad que al principio de la semana los ánimos estaban decaídos pero los jugadores, día a día, se han ido reforzando y tenemos que tener claro que si marcamos en Sevilla tenemos que dar un golpe y seguir buscando otro gol. Tenemos que pensar en positivo y creer en lo que hemos trabajado durante la semana", manifestó.

Sergi adelantó que baraja alguna novedad en el once respecto al que empató el pasado domingo ante el Córdoba. "La base la tenemos consolidada, pero meteremos algún cambio. Tenemos que ser más valientes e ir a buscar al rival. Tenemos que querer marcar goles. No podemos tener dudas, si marcamos tenemos que morir por mantenerlo o meter otro, y tenemos que evitar que nos penalicen tanto los errores en nuestra área", reiteró. "El equipo está presionado y temeroso, pero tienen las ideas claras. Ahora toca reforzar la confianza del grupo", agregó esperanzado. Preguntado acerca de las virtudes del Sevilla Atlético, que está en la zona tranquila de la clasificación, el preparador se explayó. "Es el típico filial, que puede tener días espléndidos y otros no tan buenos. Es el reflejo del primer equipo, nunca se rinde, marcan bien y no podemos perder los duelos individuales. Hay que ser fuertes en las áreas y en el centro del campo porque tienen jugadores muy buenos. Además, tienen algunos jugadores que juegan en la selección española sub-21 y que sonpeligrosos en todas las líneas. Tienen entrega, sacrificio y no dan un balón por perdido. Tienen grandes jugadores y son peligrosos a pelota parada, pero tenemos que ir a ganar y la clave va a estar en los duelos individuales. Si no ganamos los duelos individuales estamos perdidos", dijo convencido.

Sobre el incidente del miércoles, cuando tres hinchas elevaron la tensión durante el entrenamiento, Sergi fue claro. "La gente expone sus ideas, te anima pero también te critica, pero sin nuestros aficionados no somos nadie y lo que hay que tener claro es dónde estamos, cómo actuar y qué hacer. Nada más", subrayó sin titubear.