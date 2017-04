Álex Vallejo: "No creer es absurdo, todavía se puede"

Álex Vallejo aseguró ayer que todavía concede opciones de salvación al Mallorca. "Soy el primero que si no creyera no estaría aquí, el objetivo de cada uno es seguir en esto que nos apasiona. No creer es algo absurdo porque todavía se puede, la savación es posible", dijo en una entrevista facilitada por el club. El centrocampista, que goza de la confianza de Sergi, muestra su resignación por la trayectoria. "Es una situación complicada que la tenemos que afrontar de la mejor manera posible. Es verdad que nos hubiera gustado estar en otra situación, pero es lo que hay. Hay que pelear hasta el final, con dignidad, el equipo tiene las armas, aunque no se ha demostrado. Ganar en Sevilla sería un resultado perfecto de cara a la confianza del grupo", subrayó esperanzado. Por otra parte, el Mallorca visitará el estadio Nuevo Zorrilla de Valladolid el próximo sábado 13 de mayo a las 13 horas, en el partido correspondiente a la jornada 38.