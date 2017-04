Sergi Barjuan: "Nos tenemos que agarrar a los partidos de casa"

"Si nos tenemos que agarrar a algo es a los partidos de casa. Por números y estadísticas tenemos que ganar y llegamos con confianza de que podemos hacerlo. Estoy convencido de que el equipo dará la cara y que ganaremos a partir del domingo". Así de confiado se ha expresado Sergi Barjuan este mediodía de cara al trascendental partido del próximo domingo ante el Córdoba, una auténtica final, sin comillas, para el conjunto rojillo en sus aspiraciones de mantener la categoría.



El entrenador del Mallorca, como ya hiciera el día de su presentación, ha pedido a sus jugadores que sean ambiciosos. "Deben tener claro que sólo se llegará al triunfo si eres más fuerte que el rival. La única manera en la que podemos presentarnos ante nuestra afición es con la idea de ser valientes. Tenemos que apostar por lo que sabemos hacer y dejarnos de experimentos. Hacer más de lo que uno sabe es perjudicial", ha comentado.



Barjuan tiene claro cuáles son los principales puntos flacos del equipo. "En los últimos 30 metros, donde hace falta velocidad y desborde no estamos afinados. También tenemos que ser más verticales, debemos ir a buscar al rival y apostar por el fútbol ofensivo que este equipo ya ha demostrado que sabe jugar, tenemos que recuperarlo y buscar que el rival tenga dudas". Ha negado una vez más que a los jugadores les pueda la presión. "Ya dije la semana pasada que al futbolista que ahora le pueda la presión no puede jugar", ha recordado.



Sergi ha pedido el apoyo de la afición, a la vez que ha dicho entender su enfado por la situación del equipo. "La gente que venga al campo tiene que apoyar. Pongo a un equipo para ganar y que sea ambicioso. Si los jugadores demuestran que quieren ir por el partido la gente lo verá y apoyará. Pase lo que pase, tenemos que abandonar el campo con la camiseta bien sudada". Se ha negado a hablar de la posibilidad de que el equipo pierda el encuentro. "Si hablo de perder demuestro que estoy temeroso y no ayuda a nadie, sólo al rival hablar de esa posibilidad". La forma cómo llegó la derrota en Zaragoza nos obliga a estar más atentos a pelota parada".



Respecto a los problemas del Mallorca a balón parado el catalán ha recordado que en esta categoría "se ganan y se pierden muchos partidos a balón parado. Este grupo ha demostrado su capacidad de superar obstáculos y, a pelota parada, cada uno tiene que ser responsable de su marca. Tenemos que ganar y ser contundentes en ambas áreas. La forma cómo llegó la derrota en Zaragoza nos obliga a estar más atentos a pelota parada", ha señalado.

En cuanto al Córdoba ha destacado que es un equipo "muy físico y contundente que, seguramente, vendrá a encerrarse y a esperar su oportunidad". "Presionan muy arriba y tienen calidad individual en el centro del campo, con la pelota son muy peligrosos", ha resumido sobre el rival.



Ha relativizado el trabajo de la psicóloga Zoraida Rodríguez porque, "al final, los que tienen que salir de esta situación son los jugadores, y tienen que creer que se puede salir. Estuve hablando con ella y me dio conceptos que podía trabajar. Hay jugadores que le piden tratar con ella individualmente. Lo importante es que el jugador esté receptivo", ha explicado. Sergi Barjuan no piensa en las consecuencias de una posible derrota el domingo: "No pienso porque perdería el tiempo. En lo que pienso es en solucionar el problema, intentar mejorar, hablar con los jugadores para darles fuerzas para que sean mejores".