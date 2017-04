Campabadal: "Ahora nos queda nuestro amor propio"

"Tenemos que luchar por nuestro amor propio y dar lo máximo de nosotros. Si estamos aquí es porque han creído en nosotros como futbolistas y debemos demostrar el motivo que llevó al Mallorca a ficharnos". El amor propio. Ese es ya el último recurso del que debe tirar la plantilla bermellona para afrontar los ocho encuentros que quedan por delante, según relató ayer Eduard Campabadal en rueda de prensa.

El jugador tarraconense cree que la salvación todavía es posible y que aún no ha llegado el momento de pedir "perdón" a la afición. "El equipo nunca ha bajado los brazos, todos los partidos han sido de tú a tú. Creo que aún no tenemos que pedir perdón a la afición, aún no. Vienes aquí con una ilusión y te encuentras con una situación complicada y no queda otra cosa que afrontar la realidad y luchar al máximo", sentenciaba el futbolista del plantel rojillo.

Con 24 puntos en juego y a seis de la salvación, la situación es límite para el equipo que dirige Sergi Barjuan. El domingo afrontan un partido decisivo ante un rival directo en la clasificación, el Córdoba, donde solo vale "ganar, ganar y ganar". "El equipo no está muerto. Quedan cinco encuentros en casa y muchos ante rivales directos. Es un calendario mucho más favorable que el de otros. El partido ante el Córdoba es importantísimo, ya les ganamos en su feudo y sabemos dónde hacerles daño", relató el defensa bermellón.

Campabadal reconoció ante la prensa que el equipo ha fallado en ciertos aspectos pero que "desde todas las áreas del club" ha habido cosas que no se han hecho bien. Sobre la parte que les toca, el futbolista de Tarragona reconoció la "falta de decisión en el área contraria y la ausencia de contundencia en defensa".

"Autocrítica hay siempre, creo que hemos hecho partidos bastante buenos en los que hemos dado la cara, hemos competido, y por pequeños detalles se ha llegado a esta situación. Pero creo que hemos hecho bien las cosas. Por A o por B las victorias no han llegado", relató el jugador catalán. "Anímicamente no estamos bien pero ahora nos queda nuestro amor propio y tenemos que conseguir sacar esto hacia adelante", resumió.