Fallece Ángel Cobo, uno de los ´Héroes de Vallejo´

Ángel Cobo, integrante del equipo que en 1960 conquistó el primer ascenso a Primera División del Mallorca y primer futbolista argentino que vistió de bermellón, falleció el pasado lunes en Palma a los 86 años. Un histórico jugador, emblemático por su personalidad y aguerrido en el campo, era muy conocido en la isla también por haber sido un prestigioso profesor de educación física durante tres décadas en el Colegio Luis Vives.

El Mallorca emitió un comunicado en el que "lamenta" el fallecimiento Cobo "y traslada sus condolencias a familiares y amigos". El sudamericano, nacido en la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán el 13 de diciembre de 1931, también jugó en el Rayo y en el Hércules a finales de la década de los cincuenta y principios de los sesenta. Asimismo, dirigió al Orense y Constancia, en Segunda, y al Atlético Baleares y Calvià, en Tercera, así como también entrenó a los juveniles de La Salle.

Tal y como cuenta el periodista Juan Carlos Pasamontes en la obra 'Radiografía de un ascenso', Cobo llegó a la isla el 1 de julio de 1958 y su compatriota Juan Carlos Lorenzo, que fue el entrenador-jugador del primer ascenso, el 30. En el Mallorca se mostró como un jugador fuerte y expeditivo. Hay quien dice que posiblemente fuera el primer defensa en utilizar en España la jugada de la 'guadaña', consistente en entrar al rival con los dos pies en forma de tijera para mandar el balón fuera de banda. "Ya jugaba así en Argentina, pero no me tiraba en plancha, con los tacos por delante, al tobillo o al talón del jugador. Esperaba el momento en que el delantero tocaba la pelota para tirarme. Con fuerza, con vigor y a la pelota. De hecho, nunca me expulsaron y jamás lesioné a nadie", rememoraba en el libro.

Cobo formó parte de la plantilla del Mallorca que subió de forma fulgurante a Segunda División. Una hepatitis le apartó del césped en la primera vuelta en la categoría de plata, pero a partir de enero de 1960 regresó para ser importante como medio, aunque su puesto natural era el de lateral izquierdo. Cobo fue uno de los 'Héroes de Vallejo', ya que en el campo del Levante ascendió a Primera, aunque nunca pudo jugar en la elite por una controvertida decisión de Lorenzo. Cobo, que se declaraba un "enamorado" de Palma, siempre quiso vivir en la isla. "Es bella y tranquila", destacaba. El velatorio se celebrará hoy entre las 16 y 20:30 horas horas en Son Valentí de Palma. Era viudo y deja un hijo y dos nietos.