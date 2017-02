Olaizola: "Hay que salir a morder la yugular"

Javier Olaizola ha vuelto a recurrir a la testosterona para explicar la actitud que deben mostrar sus jugadores en el partido de mañana ante el Tenerife. "Hay que salir a morder la yugular", ha subrayado ante los periodistas en la sala de prensa del Iberostar Estadio. El entrenador del Mallorca es consciente de que solo sirven los tres puntos ante los canarios porque, de lo contrario, los bermellones podrían regresar a puestos de descenso. "No se me pasa otra cosa por la cabeza que no sea ganar. Hay que ganar y ganar, no hay más", ha subrayado. El vasco concede especial importancia a que el duelo se dispute en Son Moix, por lo que no ha disimulado cuando le han preguntado si era una final. "Cuando quedan quince partidos es violento decirlo, pero tenemos mucha necesidad de puntos y por eso el partido se parece a una final. El primer paso que tenemos que dar para salir de abajo es ser fuertes en casa. Nos jugamos muchísimo mañana, más que el Tenerife", ha comentado.

El donostiarra ha elogiado al conjunto canario, que llega a la isla en puestos de promoción de ascenso a Primera División: "Lleva siete partidos sin perder y seis sin encajar un gol. Es un equipo difícil con un buen trabajo defensivo y con cuatro hombres arriba muy buenos y rápidos con mucho peligro al contragolpe". Además, se ha congratulado por la trayectoria del mallorquín Pep Lluís Martí al frente del Tenerife. "No me extraña que le vaya tan bien. Fue un pedazo de futbolista y una gran persona. Tuve la suerte de tenerle como compañero y de entrenarle en la anterior etapa y ya se veía que es un hombre de fútbol y sabe lo que quiere. Le doy la enhorabuena al presidente del Tenerife por haber sido valiente al apostar por un técnico sin experiencia. Con su trabajo demuestra que no se equivocaron. Es un ejemplo a seguir", ha explicado.

No obstante, Olaizola ha reivindicado el papel de su equipo "desde 2017". "No he visto ningún rival que haya sido superior a nosotros, pero necesitamos regularidad en los puntos. Ya tenemos regularidad en el juego, pero necesitamos sumar. Si seguimos trabajando así, el fútbol nos dará los puntos", ha asegurado convencido. El preparador ha incluido a diecinueve jugadores en la convocatoria por las molestias del lateral derecho Campabadal. "A ver si mejora, pero si no está Biel Company que está trabajando bien", ha desvelado. Culio se ha quedado fuera de la lista por sanción, mientras que Ansotegi, Salomao, Óscar Díaz y Dalmau por decisión técnica. Santamaría y Juan Rodríguez siguen lesionados.

El entrenador, que ha restado importancia a que mañana jueguen de amarillo, también ha recordado su encuentro de anoche con Héctor Cúper antes del estreno de la película 'Cent Anys després' en Ocimax. "Me dijo que no afloje, he aprendido mucho de él", ha dicho antes de reconocer que la proyección del filme ha ayudado a motivar a sus jugadores. "Lo más emotivo que vi en la película es la unión de afición y equipo. Todo era de color rojo y la gente estaba feliz y contenta con el Mallorca. Para conseguir esto tenemos que darle la ilusión a la gente. Me gustaría rescatar esa unión pero sé que se tiene que hacer a través de las victorias. Y lo voy a conseguir, vamos a sacar esto", ha finalizado.