Cúper: "Le he dicho a Olaizola que siga tirando para adelante"

Hubo muchos abrazos, pero ninguno tan largo y que captara tantas miradas como el que se dieron Héctor Cúper y Javier Olaizola. Antes entrenador y pupilo y ahora leyendas del Mallorca. El argentino sigue despertando admiración, por mucho tiempo que pase, mientras que el vasco tiene entre sus manos el futuro deportivo de una entidad muy diferente a la que vivieron a finales de los noventa cuando se cruzaron sus destinos. "Le he dicho que siga tirando para adelante, ", desveló el seleccionador de Egipto pisando la alfombra roja que se instaló en los cines Ocimax de Palma con motivo del estreno de la película 'Cent anys després', que narra los hechos más destacados del siglo de vida del Mallorca.

Más de trescientos invitados, recibidos por el presidente Monti Galmés y el consejero delegado Maheta Molango, desfilaron en un evento al que acudieron jugadores, entrenadores y directivos de todas las épocas, con ausencias notables, como la de los expresidentes Mateu Alemany, Vicenç Grande, Llorenç Serra Ferrer y Miquel Contestí.

No obstante, la delicada situación que atraviesan los bermellones en la clasificación, solo un punto por encima del descenso, flotaba en el ambiente. "Hay que seguir peleando, luchando y tener fe, se lo dice alguien que tiene fe y que llega a finales y no las gana", dijo Cúper resignado semanas después de haber perdido la final de la Copa de África. El de Chabas, que llegó acompañado por el presidente de la Comisión del Centenario, Toni Tugores, así como también del expresidente Guillem Reynés y el exconseller del Govern Rafel Bosch, fue una de las grandes atracciones de la noche, tal y como se demostró cuando los actuales jugadores de la plantilla deseaban fotografiarse con él. Sin ir más lejos, Culio se mostró muy afectuoso con su compatriota, que reiteraba su alegría por estar en el evento. "No es ningún sacrificio estar aquí, es una cuestión de sentimiento. Me siento como en casa, que me dejen entrar en mi casa, para mí es un orgullo", subrayó timido antes de enfilar camino de las butacas.

Gregorio Manzano, técnico con el que el club conquistó la Copa del Rey en 2003 y con el que descendió a Segunda en 2013 tras sustituir a Caparrós, también confía en la salvación de los bermellones. "Ahora el Mallorca está en una mini-Liga con unos equipos que luchan por la permanencia, pero la experiencia en años anteriores sirven mucho para este final de Liga. Estoy seguro de que lo van a conseguir", aseguró uno de los protagonistas de la película dirigida por Marcos Cabotà. "El motivo que nos trae aquí es muy especial. Es uno de los clubes centenarios de España y, además de los logros, es uno de los pocos equipos que ha conquistado ese bonito título de la Copa del Rey. Es un motivo de felicidad, orgullo y satisfacción para todos los que hemos pertenecido a esa historia el poder dar el banderazo al Centenario. Eso sí, sería mucho mejor con la permanencia en Segunda y luchando en un futuro por esa Primera División que añoramos", comentó. El jienense estuvo acompañado por el que fuera director deportivo Nando Pons. Exjugadores de diferentes etapas como Miquel Ángel Nadal, Marcelino Elena, Marcos Martín, 'Chichi' Soler, Vidal, Pepe Gálvez, Orejuela, Matamoros, Iván Campo, Reus, Joan Forteza, 'Bolao', Julià Mir, Antonio Oviedo, Miki Garro y Julián Robles -actual ayudante de Olaizola- fueron algunos de los que se dejaron ver, al igual que representantes políticos, como el director general d'Esports, Carles Gonyalons. El Centenario empieza a ver su fin, como todas las películas.