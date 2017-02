Bona feina sense premi

Si hi havia un partit que no havia de perdre el Mallorca, era el d'anit passada a Montilivi. L'equip d'Olaizola va jugar més bé que el rival, però pel resultat ningú no ho diria. Possiblement haurà estat un dels millors que ha fet fora camp, però en torna de buit. El Girona no va justificar el segon lloc de la classificació, però just va tenir dues oportunitats i una va ser bona. Amb això li va bastar. El Mallorca en va tenir tres o quatre i totes les va tudar. Constatam, una vegada més, que la llei del futbol l'executen els gols i, si els mallorquinistes no han estat capaços de fer-ne cap, en paguen les conseqüències. La bona feina feta i tot l'esforç se'n va anar en orris en uns segons. Així i tot els locals varen saber manejar millor els instants clau del partit, fins i tot ajudats un poc per l'àrbitre en accions puntuals. L'únic aspecte positiu que pot endur-se'n l'aficionat és la bona imatge de l'equip, que en molts de moments va ser superior al rival. Un punt de 'qualitat' que un cap de setmana més no ha sabut reflectir en un bon resultat. El Mallorca continua en posicions ben delicades.