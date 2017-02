Olaizola: "Ni Molango ni Recio me han impuesto nunca si un futbolista debe jugar o no"

Javier Olaizola ha defendido este mediodía que no ha recibido nunca ninguna orden de la planta noble para vetar a algún jugador de las convocatorias. "Ni Maheta Molango, ni Javi Recio, me han impuesto nunca nada sobre si uno tiene que jugar o no jugar", ha manifestado Olaizola al ser preguntado sobre el caso de Joan Oriol, quien transmitió a su entorno que sufría una lesión ficticia: "Estoy bien, no es que no pueda jugar, es cosa del club".

Olaizola ha defendido su autonomía en el vestuario y ha deslizado que Oriol, que ha vuelto a la convocatoria, podría ser incluso titular en mañana en ante el Girona en Montilivi. "En el mercado de invierno el club entiende que algunos futbolistas pueden salir, pero en ningún momento me impone si llevar o poner a jugadores. Saben que tengo que tener la libertad de elegir al jugador que esté mejor. Yo les digo a los chicos que todos los que estén el 1 de febrero serán elegibles. Joan Oriol irá convocado porque está trabajando como un animal. Creo en los veteranos como él para sacar adelante las cosas en momentos difíciles. No he visto nada anómalo. Oriol no fue convocado un fin de semana, con la mala suerte de que se lesionó entrenando aquí en el gimnasio. Ahora está entrenando como un gran profesional. Recio me da su respaldo total en todo lo que hago y me da su parecer. Si no van convocados es decisión técnica pura y dura", ha relatado el preparador vasco.

El técnico ha asegurado además que no existe ningún problema dentro del vestuario, más allá de que, según ha reiterado, se ve obligado a jugar con una plantilla demasiado amplia. "Si Oriol está bien va a jugar de titular, no le doy más vueltas. A día de hoy puedo decir que no tengo ningún problema en el vestuario. Es un grupo cojonudo de chavales. Cada uno viene de un padre y una madre, y como es normal cada uno tenrá sus egoismos de querer jugar, pero son un grupo excelente. No es fácil entrenar con 26 jugadores. Por suerte no todos están disponibles por las lesiones porque si no, los entrenamientos se hacen más complicados. Insisto en que las decisiones son técnicas y futbolísticas. Me estoy jugando mucho. No quiero defraudar a la afición y al escudo, y para eso tengo que elegir bien", ha enfatizado Olaizola.

El vasco también se ha referido a su posible continuidad en el banquillo bermellón después de que el jueves Javi Recio expresará su deseo de que sea el entrenador del Mallorca próxima temporada. "Tengo tanto trabajo que no me preocupa otra cosa que no sea el día a día. No es el momento de hablar de renovaciones. Entiendo que a partir de ahora saldrán quinientos entrenadores y cinco mil jugadores que quieren venir aquí, pero no me desvío ni un minuto de pensar en el día a día. El momento en que piensas si viene otro, has perdido el combate. ¿Que me gustaría? Ya he dicho mil veces que me gustaría quedarme aquí toda la vida. Es complicado irme a otro sitio porque no me muevo por el dinero. Soy un tío muy sentimental y me gustaría quedarme toda la vida en el Mallorca", ha explicado.

En todo caso, ha mostrado su total predisposición a prolongar su vinculación con la entidad balear: "Si el director deportivo y Maheta Molango cuentan conmigo, Olaioza se queda. Así vengan el Madrid, el Barça o el Manchester City. Así de claro. Quiero disfrutar aquí y conseguir un ascenso. Vivo aquí como un rey, me siento un mallorquín más y si el Mallorca quiere estaré aquí. No tenemos más que firmar el contrato. Pero no estoy pensando en estas cosas. No he hecho nada para pensar que merezco la renovación. De momento, el Girona".

Finalmente, ha asumido que la visita a Montilivi tiene una "connotación de final". "Eso les he dicho a los jugadores porque no podemos andar cada fin se semana en casa nerviosos perdidos. A este paso vamos a tener que ir con marcapasos al campo. Eso no puede ser. Debemos afrontar el partido con los mismos argumentos futbolísticos, de compromiso y motivación que contra el Rayo", ha afirmado Olaizola.