Lago y Brandon son duda, mientras que James está descartado

La enfermería del Real Mallorca ha vuelto a llenarse a consecuencia de una plaga de lesiones que afecta sobre todo a los futbolistas de ataque. Una lesión muscular impedirá a James entrar en la convocatoria para visitar mañana al Girona. Lago Junior, por su parte, es duda. Igual que Brandon Thomas, que lleva días resintiéndose de una fuerte contusión.

Tampoco estarán en Montilivi Roberto Santamaría, Ion Ansotegi y Álex Vallejo. Los dos últimos ya fueron baja por lesión la pasada jornada contra el Rayo Vallecano.

Javier Olaizola va a tener complicado confeccionar un once de garantías del centro del campo hacia adelante si finalmente Lago y Brandon -dos fijos en el once- no se recuperan a tiempo. El técnico vasco recupera a Lekic, que la pasada jornada cumplió un partido de sanción, pero tendría que echar mano de alguno de los jugadores menos habituales.

Óscar Díaz, Adrià Dalmau y Salomao podrían tener una oportunidad de salir en el equipo titular en caso de que el preparador mallorquinista siga apostando por el habitual 4-4-2. Los tres futbolistas tienen una presencia testimonial en el equipo y en el caso del madrileño y del portugués estuvieron en la rampa de salida durante el mercado de invierno, pero tienen una pequeña opción de reivindicarse en Girona.

En todo caso, previsiblemente Olaizola apurará hasta el final para saber si puede utilizar a Brandon y a Lago.