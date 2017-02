Oriol acusa a Molango de su ostracismo

Joan Oriol acusa al consejero delegado del Mallorca, Maheta Molango, de ser el responsable del ostracismo que está viviendo en el equipo desde hace varias semanas. DIARIO de MALLORCA ha podido saber que el jugador confió a su entorno que el motivo de haber quedado relegado es la falta de acuerdo para su renovación, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio.

El futbolista, que no juega ni un minuto desde el pasado 18 de diciembre, en la bochornosa derrota ante el Numancia en Los Pajaritos (3-1), desmiente que esté lesionado y apunta directamente al suizo de haber pasado de indiscutible a quedar fuera de las convocatorias. El jugador desvela que el dirigente bermellón ha dado la orden de que no se cuente más con él, en una clara desautorización al técnico Javier Olaizola. El zaguero se queja del trato recibido porque considera que ha dado mucho por el equipo. De hecho, está convencido de que volverá a jugar, si no en el Mallorca, en algún otro club, aunque deja claro que se ve titular en el once bermellón.

Los fichajes de los también laterales Saúl y Angeliño en este mercado invernal han sido un problema añadido a su salida del once. Hasta la llegada de estos dos jugadores, Oriol era indiscutible, tanto con Vázquez como con Olaizola, hasta el punto de que sigue siendo uno de los jugadores de la plantilla con más minutos disputados, con 1.367, en dieciséis partidos.