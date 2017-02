Olaizola: "Ha habido nervios y hemos sufrido más de lo que esperaba"

Javier Olaizola se mostró aliviado por la victoria cosechada ayer contra el Rayo Vallecano. "Hemos hecho un primer tiempo muy bueno. La premisa era salir fuertes los primeros quince minutos. Lo hemos conseguido, pero después del descanso hemos salido con la empanada mental y nos han hecho un gol. Con la situación en la que está el equipo los nervios han aparecido y hemos sufrido más de lo que pensaba", analizó el preparador mallorquinista.

Olaizola justificó el sufrimiento de la segunda parte: "Somos un equipo que empieza el partido con 25 puntos y en descenso. Es lógico que los chicos tuvieran nervios y no jugaran con la soltura de la primera media hora".

Por otro lado, valoró la actuación de Angeliño,que debutó como titular. "Analizamos al rival y vimos que tienen una banda derecha fuerte. El puesto natural de Angeliño es lateral, aunque rinde jugando de medio. Se trata de acertar en las demarcaciones y ganar", indicó.

El técnico restó importancia al hecho de que al final del partido el Rayo no tirara el balón pese a que Brandon se dolía en el suelo. "Hay equipos que ya te dicen que no tiran el balón. En este caso entiendo la actuación del Rayo, nosotros lo hicimos en Oviedo. El equipo rival necesitaba el gol para empatar y terminaba el encuentro. Nosotros lo hemos hecho en el pasado, así que no me parece nada desorbitado", justificó.

El preparador mallorquinista se felicitó porque el equipo no notó la baja de Lekic, sancionado. "Hemos jugado con futbolistas de perfiles diferentes a Lekic. Brandon y Lago aprovechan más los balones a los espacios y estoy contento con el rendimiento de todo el equipo. Lago ha metido un gol, que le hacía falta. Esperemos que sigan progresando todos", deseó. .Olaizola.