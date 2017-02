Culio: "Lo importante es que se ganaron los tres puntos"

Culio se mostró satisfecho por el triunfo ante el Rayo Vallecano. "Lo importante es que se ganaron los tres puntos ante un rival directo y que estamos en el buen camino. Esta categoría es sufridora y hay que ganar dos o tres partidos seguidos. Ahora debemos ganar confianza para el partido en Girona", comentó. El centrocampista argentino, que ayer regresó a la titularidad y marcó un gol de penalti, confesó que físicamente acusó el esfuerzo. "En el primer tiempo me sentí muy bien, en el segundo me costó un poco más", comentó.

Por su parte, Angeliño evidenció su alegría por haberse estrenado en el once después de haber llegado este mercado invernal cedido por el Manchester City. "Estoy muy contento por mi debut, aunque lo más importante han sido los tres puntos", dijo el gallego, que jugó como defensa. "Jugaré donde el míster me diga, ya sea de lateral o extremo", apuntó.