El Mallorca B hace sufrir al líder

Rozó el Mallorca B la machada en el Mini Estadi tras conseguir adelantarse en el marcador –en un saque de esquina cabeceado al fondo de la red por Baba–, pero dos chispazos eléctricos de Borja López y Perea terminaron bajando de la nube a un filial rojillo que dispuso de ocasiones en el último tramo para rescatar un punto.

Prometió Pepe Gálvez un Mallorca B agresivo en ataque en la previa al duelo y no se vio eso porque el filial azulgrana apenas le permitió entrar en contacto con el balón en casi todo el partido. Esa situación fue notable en los primeros compases del choque, cuando las piernas de los jugadores del Barça B estaban frescas y el balón circulaba a gran velocidad.

A balón parado, en dos saques de esquina casi consecutivos, llegaron los primeros avisos serios del equipo de Gerard López, pero la defensa mallorquinista se impuso en el juego aéreo. Un disparo lejano de Caye fue el primer acercamiento del Mallorca B sobre la portería de Varó. En el segunda, Baba se anticipó a su par a la salida de un córner y puso el 0-1.

El tanto dejó en estado de letargo al Barça B durante unos minutos y a punto estuvo el filial rojillo de sacar petróleo. Pero del 0-2 se pasó al 1-1 en la jugada siguiente, en un cabezazo del central Borja López en otro córner. El tanto puso el partido patas arriba y eso jugó a favor del Mallorca B, que rozó el segundo gol por dos veces.

A la vuelta de vestuarios el partido fue una calcomanía del arranque del choque. Volvió a tomar el timón el Barça B y a los chicos de Gálvez no les quedó otra que defenderse. Perea adelantó a los azulgrana y Borja López y Xemi pudieron ampliar la diferencia. Con el paso de los minutos, el Mallorca B apretó en busca del empate ante un Barça B que no iba sobrado de fuerzas. Cortés, a quince minutos del final, y en el último suspiro Jaume Pol lo tuvieron cerca, pero los hombres de Gálvez no acertaron y acabaron muriendo con las botas puestas.

El técnico del Mallorca B, señaló: "Estoy muy contento por la imagen del equipo, por su esfuerzo y porque hemos hecho un gran partido ante un rival muy difícil, el líder de la categoría. Les hemos jugado de tút a tú y podíamos habernos llevado un punto".