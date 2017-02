Olaizola, como Luis: "Hay que ganar por lo civil o por lo criminal"

Javier Olaizola, emulando ante los micrófonos a uno de sus grandes mentores en su etapa como futbolista, Luis Aragonés, recurrió a una expresión característica del 'Sabio de Hortaleza' para explicar sus sensaciones de cara al duelo de mañana ante el Rayo Vallecano. "El partido del domingo es muy muy importante. Hay que ganar por lo civil o por lo criminal", señaló en la sala de prensa de Son Bibiloni.

De hecho, el entrenador del Mallorca fue más allá a la hora de definir el duelo con los madrileños, que tienen tres puntos más que los bermellones. "Es una final, no me gusta calificarlos así cuando quedan tantos por jugar pero, teniendo en cuenta la situación, el rival y la importancia de los puntos es un partido parecido a una final. Se está abriendo una pequeña brecha y tenemos que ganar para no descolgarnos, además si lo hacemos les pasaríamos en la clasificación. Ya hay que empezar a mirar el golaverage", argumentó.

El vasco, que no podrá contar con los lesionados Juan Rodríguez, Vallejo, Juanjo, Ansotegi y Oriol, ni con el sancionado Lekic, anunció la titularidad de Culio. "Los partidos como el del domingo es para gente con experiencia. Estará en el equipo de inicio", desveló, así como también confirmó que mantendrá el mismo dibujo táctico. "Seguiremos con el 4-2-3-1. Culio puede estar en una banda", comentó, por lo que Sasa Zdjelar y Juan Domínguez ocuparán presumiblemente el doble pivote. Olaizola deslizó que la baja de Lekic le obligará a apostar como delantero de referencia por Lago o Brandon. "Hay que poner a los que tienen más gol cerca de la portería. Tenemos su polivalencia y me dan garantías", subrayó. Eso sí, tiene más opciones, como la de Dalmau, que marcó cinco goles en el amistoso ante el Etoile suizo. "Estará en la lista. Es un premio al trabajo del miércoles. No está para salir de inicio, pero sí para tener minutos", señaló. Preguntado por el papel de Óscar Díaz, Olaizola fue contundente. "Es uno más. No me caso con nadie. Todos los futbolistas se tienen que ganar su sitio", dijo. El preparador exige más a sus pupilos. "Me disgusta hacer muchas cosas buenas durante los partidos y que no nos baste. La mejora del equipo está siendo importante, pero no llega para sumar de tres en tres por lo que hay que hacer más", reflexionó. El entrenador lamentó que los errores individuales están penalizando al equipo. "Me preocupa, pero sobre todo me disgusta porque se tira por tierra el buen trabajo que hacemos. Dos errores y no sirve de nada todo lo que has hecho durante el partido. Desde principio de año no ha habido ningún rival que haya sido superior. Tenemos que sacar más rendimiento arriba porque pisamos muchas veces el área, pero no sacamos premio", apuntó. El donostiarra espera que la dinámica de resultados empiece a cambiar mañana. "Tenemos que ganar dos o tres partidos seguidos", señaló antes de definir al Rayo. "Es parecido a nosotros, es compacto y tiene grandes jugadores. Es un rival difícil pero en casa tenemos garantías para ganar", agregó. Olaizola se mostró tranquilo con su situación personal. "Me preocuparía si viera que el equipo no mejora o no compite. Tengo la conciencia tranquila porque veo evolución y compromiso. De todas formas el domingo no vale jugar bien, lo que vale es ganar", sentenció.