Olaizola: "Hay que ganar al Rayo Vallecano por lo civil o por lo criminal"

Javier Olaizola ha dejado claro esta mañana que es consciente de la trascendencia del cuentro del domingo ante el Rayo Vallecano en el Iberostar Estadio. "El partido del domingo es muy muy importante. Hay que ganar por lo civil o por lo criminal", ha señalado en su comparecencia en la sala de prensa de Son Bibiloni. De hecho, el entrenador del Mallorca ha ido más allá a la hora de definir el duelo con los madrileños, que tienen tres puntos más que los bermellones. "No me gusta catalogar el partido del domingo como una final, pero se le parece mucho", ha confesado.

El vasco, que no podrá contar con los lesionados Juan Rodríguez, Vallejo, Juanjo, Ansotegi y Oriol, ni con el sancionado Lekic, ha anunciado la titularidad de Culio. "Los partidos como el del domingo es para gente con experiencia. Estará en el equipo de inicio", ha desvelado, así como también ha confirmado que mantendrá el mismo dibujo táctico. "Seguiremos con el 4-2-3-1. Culio puede estar en una banda", comenta, por lo que Sasa Zdjelar y Juan Domínguez ocuparán presumiblemente el doble pivote. Olaizola ha dejado entrever que la baja de Lekic le obligará a apostar como delantero de referencia por Lago o Brandon. "Hay que poner a los que tienen más gol cerca de la portería. Tenemos su polivalencia y me dan garantías", ha subrayado. Eso sí, tiene más opciones, como la de Dalmau, que marcó cinco goles en el amistoso ante el Etoile suizo . "Estará en la lista. Es un premio al trabajo del miércoles. No está para salir de inicio, pero sí para tener minutos", señala.

Preguntado por el papel de Óscar Díaz, Olaizola ha sido contundente. "Es uno más. No me caso con nadie. Todos los futbolistas se tienen que ganar su sitio", dice. El preparador exige más a sus pupilos. "Me disgusta hacer muchas cosas buenas durante los partidos y que no nos baste. Hay que dar más. Tengo la conciencia tranquila con el trabajo que estoy haciendo", ha finalizado.