El Son Cladera reclamará al City derechos de formación por Alpha

El fichaje del juvenil del Real Mallorca Alpha Dionkou por el Manchester City, desvelado ayer por DIARIO de MALLORCA, ha sido muy celebrado en el Son Cladera, club en el que el lateral diestro empezó a jugar a fútbol desde categoría prebenjamín. Ahora tiene previsto reclamar al conjunto inglés una cantidad en concepto de derechos de formación del jugador.

El modesto club palmesano se mostró doblemente feliz. Primero, porque un jugador que se ha criado en Son Cladera vaya a recalar en uno de los clubes más importantes de Europa. Segundo, porque se abre ahora la posibilidad de que la entidad palmesana reciba una importante cantidad económica cuando al jugador se le haga la ficha de profesional, tal como estipula la FIFA. Esta federación contempla compensar monetariamente a los clubes base que forman futbolistas que acaban siendo profesionales en otros equipos.

"Estamos muy satisfechos porque hemos visto crecer tanto a Alpha como a su hermano Papa", señaló ayer emocionado a este diario Joan Montserrat, coordinador del Son Cladera. "Vinieron a una temprana edad al club. Ellos vivían en las viviendas de Verge de Lluc y acudieron a nosotros para jugar ya que éramos el club más cercano a su domicilio. Los inicios no fueron fáciles, pero poco a poco se fueron aclimatando. Me acuerdo de que no hablaban nada de español, solo se comunicaban en francés. Vivían con un tío suyo", evocó Montserrat.

Alpha, de origen senegalés, ingresó en el Son Cladera a los seis años. A los catorce entró en Son Bibiloni para jugar en el equipo infantil rojillo. Y el pasado enero se comprometió con el City para la próxima temporada. Su hermano Papa juega en el San Francisco juvenil de División de Honor, equipo satélite del Mallorca.

"La gente del club, como hace con todos los jugadores, intentó ayudarles en todo lo posible. Nosotros lo hemos tenido muchas veces en casa para comer y cenar. Es un chico muy bueno", destacó el coordinador del Son Cladera.

"Enseguida vimos que tenían condiciones. Se fueron ganando sitio en los equipos y su presencia en las selecciones de Balears eran habituales. Cuando Alpha era infantil el Mallorca fue a por él. Nosotros no pusimos ningún impedimento porque era para seguir progresando. Estoy seguro de que será un jugador importante en Europa dentro de poco, cualidades y físico tiene. Es toda una satisfacción para nosotros por ver cómo ha superado todas las dificultades que ha tenido", finalizó Montserrat.

Alpha seguirá formándose en la prestigiosa City Football Academy, donde también creció como futbolista Angeliño, reclutado por el Mallorca este mercado de invierno.

Es probable que el Mallorca haya obtenido alguna compensación económica por el traspaso de su promesa, pero los detalles de la operación no han trascendido.