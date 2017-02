Olaizola: "Con media ocasión nos han hecho dos goles"

Javier Olaizola se mostró muy tocado ayer por la derrota en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. "Me quedo con cuerpo de tonto porque con media ocasión nos han hecho dos goles. En la primera parte hemos sido superiores, con el manejo de la pelota, con el juego y teniendo oportunidades para ponernos por delante después del 1-1. En el segundo tiempo ha seguido en la misma dinámica, ellos no han hecho nada ofensivo, pero en media jugada nos han hechos dos goles", argumentó visiblemente molesto en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

El entrenador del Mallorca lamentó los errores puntuales que condenaron a los suyos a sufrir otra decepción: "En el primer tiempo con una chilena de Toché nos han marcado y en la segunda con un córner en contra se tira todo el trabajazo que se ha hecho. En muchas facetas del partido el trabajo ha sido muy bueno". Preguntado acerca de lo que se puede hacer para sumar tres puntos por partido, el vasco dijo: "Nos queda rezar a la Virgen porque hemos hecho cosas bien para ganar y encima nos vamos con una derrota de aquí".

Sin embargo, Olaizola se mostró confiado en que el Mallorca salga de los puestos de descenso a Segunda B en breve. "Cuando cogí al equipo estaba empatado a puntos con el descenso. No me asustan este tipo de situaciones, de hecho, me hacen más fuerte todavía. Mi análisis, aunque no en frío, es que jugando así por narices tienes que salir adelante. No puede ser que hagas cosas bien y te castiguen dos situaciones puntuales", reflexionó. "Se está poniendo cara la permanencia porque los de abajo ganan partidos. Si los otros suman de tres en tres se nos va a complicar más. Los chicos han hecho un partido bastante completo para sacar algo de aquí, hay que corregir esto y trabajar entre semana para solucionarlo", añadió.

Olaizola negó que castigara a Oriol, Óscar Díaz y Salomao, que podrían haber salido en enero, al dejarles fuera de la lista para jugar en Oviedo. "Son decisiones deportivas. Cuento con ellos porque están dentro de la plantilla, y quién dice que no puedan ser titulares en el próximo partido", concluyó.