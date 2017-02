Ganar o ahogarse

Ganar o regresar a los puestos de descenso. No le queda otra hoy al Mallorca para evitar caer a las últimas cuatro plazas de la clasificación. El problema es que juega en un escenario ilustre, de esos que todo futbolista de esta categoría quiere jugar, ante un rival hambriento como es el Oviedo, que no deja de mirar hacia arriba por mucho que últimamente se está mostrando más irregular. Decía Olaizola el pasado viernes que siente que su equipo va a más y daba valor a que en los cuatro partidos de 2017 todavía no ha perdido, pero lo cierto es que la victoria y tres empates consecutivos no han servido para despegarse de los puestos de abajo, por lo que un empate o una derrota esta mañana en el Carlos Tartiere dejaría en entredicho esas buenas sensaciones.

Sin embargo, una victoria, más allá de que sería un enorme alivio, significaría un golpe encima de la mesa que alimentaría las ilusiones de que otra segunda vuelta, distinta a la primera, es posible. Los bermellones apenas han vencido en una ocasión lejos del Iberostar Estadio, en Córdoba (0-2), en lo que se lleva de curso, pero en sus dos últimas salidas no perdió, con sendos empates a uno en Getafe y Reus.

Olaizola recupera a Yuste y Saúl, sancionados la pasada jornada, para un duelo en el que debutará como titular Sasa Zdjelar. Pero mejor ir por partes. Por delante de Cabrero, que definitivamente le ha ganado la partida a Santamaría en la portería, se ubicarán Campabadal, Raíllo, Yuste y Saúl. El serbio actuará como pivote defensivo acompañando a Juan Domínguez, mientras que presumiblemente las bandas del ataque estarán formadas por Moutinho y Brandon, que puede alternar la posición con Lago Junior, que en principio partirá como segundo punta por detrás de Lekic.

Culio regresa a la convocatoria tras más de un mes de baja y esperará su oportunidad en el banquillo junto a los jugadores del filial, James y Juanjo Nieto, a los que Olaizola quiere mantener con los mayores. Angeliño, presentado el pasado miércoles tras llegar cedido del Manchester City, también podría debutar como rojillo. El técnico del Mallorca dejó el viernes fuera de la convocatoria a Joan Oriol, Óscar Díaz y Salomao, justo los futbolistas que hasta el martes tuvieron la puerta abierta de salida en el mercado invernal. El vasco también prescindió de Dalmau y Company, que sale de una lesión, así como también a los ´tocados´ Vallejo, Ansotegi y Juan Rodríguez, que estará dos meses de baja. Gestionar una plantilla tan amplia es una buena papeleta para el donostiarra, pero lo que verdaderamente importa es ganar partidos. La plantilla, que viajó a Oviedo vía Bilbao, se ejercitó ayer cuarenta y cinco minutos bajo la lluvia en la ciudad carbayona a su llegada y hoy también se espera que durante el choque caiga un diluvio, pero no hay excusas. Toca vencer. O al menos intentarlo.