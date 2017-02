Sasa Zdjelar busca dejar bien a Ibagaza

Ha llegado al Mallorca para jugar partidos como el de mañana en el Carlos Tartiere. Sasa Zdjelar (Belgrado, 1995) disfrutará de una gran oportunidad en el encuentro ante el Oviedo ya que hasta el propio técnico de los bermellones, Javier Olaizola, anunció su titularidad. Las bajas por lesión de Juan Rodríguez y Álex Vallejo, el hecho de que Culio no esté al cien por cien, más la reciente salida de Damià Sabater al Lugo, abre las puertas al internacional serbio, que formará el doble pivote con Juan Domínguez.

El mediocentro defensivo, que está cedido por el Olympiakos, saldrá de inicio por primera vez después de haber disputado 76 minutos en total en los duelos ante el Reus y el Cádiz. Precisamente en el que fue su estreno dejó una imagen de impotencia grabada en el mallorquinismo después de fallar una clara ocasión de gol ante el meta de los catalanes.

Sasa, como quiere que le llamen, se resbaló justo en el peor momento, cuando se disponía a rematar en una acción que habría sentenciado el encuentro, que en ese momento dominaban los rojillos por 1-0 y que acabó en empate. "Sasa ha tenido una jugada determinante para sentenciar el partido, pero yo el tema de las botas con tacos de goma es un tema que no he entendido nunca, esto de jugar con goma yo no sé dónde cojones se ha visto, yo no lo he visto nunca", lamentaba airado Olaizola en la rueda de prensa posterior al choque. Lo más seguro es que después de la reprimenda de su entrenador, el balcánico apueste por llevar tacos de aluminio hasta el final de curso, como mínimo.

Olaizola, que confesó hace unas semanas que sabía muy poco de este futbolista, elogió ayer su capacidad de trabajo: "Me gusta mucho". Sasa es un pivote clásico, algo lento pero contundente y firme con el balón en los pies. Abarca mucho terreno de juego y sus cualidades sedujeron al Olympiakos. En el conjunto griego confían en la progresión de un futbolista al que ficharon en el verano de 2015 c0mo una de las promesas más firmes del fútbol serbio después de despuntar en el OFK de Belgrado y en las categorías inferiores de la selección de Serbia. De hecho, tocó techo cuando se proclamó campeón del Mundial sub´20 con su combinado después de derrotar a Brasil en la final. Su técnico en aquella ocasión fue Velko Paunovic, con un exitoso pasado como rojillo.

Sin embargo, su llegada al fútbol griego supuso un frenazo en su progresión. Apenas jugó los últimos minutos de un partido de clasificación para la Liga Europa contra el Arouca de Portugal, pero no convenció a Paulo Bento para la competición regular. Ariel Ibagaza, actualmente en la dirección deportiva de la entidad helena e histórico jugador bermellón, se lo recomendó al Mallorca. Mañana será un buen día para no dejarle mal.