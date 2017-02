Olaizola no mira el precio

Javier Olaizola no está para ser diplomático, por mucho peso que tengan algunos jugadores en el vestuario y por mucho salario que cobren. El técnico del Mallorca dejó ayer fuera de la convocatoria para el duelo en Oviedo a Joan Oriol, Óscar Díaz y Salomao, justo los futbolistas que hasta el martes tuvieron la puerta abierta de salida en el mercado invernal. Toda una declaración de intenciones que el preparador reiteró ante los periodistas. "Desde un principio ya dije que a partir del 1 de febrero todo el que estuviera en el vestuario iba a ser uno más y nosotros elegiremos dependiendo de lo que veamos que necesitamos para el próximo domingo ganar el partido. El que dé rendimiento a diario tendrá opciones de jugar", comentó en la sala de prensa de Son Bibiloni.

El vasco también dejó fuera de la lista a Dalmau y Company, que sale de una lesión, así como también a los ´tocados´ Vallejo, Ansotegi y Juan Rodríguez, que estará dos meses de baja. El que sí viajará a tierras asturianas es Culio, recuperado tras más de un mes lejos del césped por problemas físicos, aunque el técnico aseguró que "no está para noventa minutos". "Salir de inicio es un poco arriesgado teniendo en cuenta la lesión que ha tenido y que estamos en una fase de la temporada en el que cualquier error en estos términos te puede suponer el fin del campeonato", comentó.

Angeliño, presentado el miércoles, también está entre los elegidos, aunque el hecho de que llegue del Manchester City, que lo cede para que tenga minutos, no va a condicionar al donostiarra. "Los futbolistas que vengan de fuera no tienen que venir impuestos para nada, aquí se tienen que ganar todos el puesto y si están a un buen nivel es posible que jueguen, pero como imposición no, conmigo no va", reflexionó. Los que se mantienen entre los convocados son los jugadores del Mallorca B, Juanjo Nieto y James, aunque apuntan al banquillo en el Carlos Tartiere. Olaizola se mostró encantado con el nivel que están demostrando los tres futbolistas que han llegado en enero para reforzar al equipo hasta junio. "Ya dije que era difícil traer futbolistas si no se iba alguno y, a partir de ahí, lo que se ha traído, pues Saúl está rindiendo bien, Sasa –Zdjelar– me gusta mucho como futbolista y Angeliño aportará velocidad, verticalidad y profundidad. Tengo esperanzas de que nos ayude mucho", comentó.

Filial

Preguntado acerca de si los fichajes pueden cortar la progresión de futbolistas que ya estaban en la plantilla, como los del filial, el de San Sebastián fue claro. "Aquí de lo que se trata es de ganar partidos, no de estar pendientes de la trayectoria de los futbolistas. Mi obligación es elegir bien para ganar y siempre he dicho que para que juegue uno del filial tiene que estar mejor que los del primer equipo", resaltó.

Olaizola restó importancia al hecho de que no haya llegado ningún ´nueve´ y recordó la dificultad que tiene acertar en esa posición. "Un delantero centro en el mercado de invierno cuesta dinero y, además, te tiene que dar rendimiento enseguida. Encontrar una ganga es muy complicado. Ya sabíamos que no vendría nadie y estoy contento con lo que tengo. Hay material para que se hagan goles", comentó. "En invierno, o tienes a un tío que sea muy lúcido con esto de los fichajes, o es muy difícil", añadió antes de finalizar con un mensaje: "El club ha dicho que solo traería si mejora lo que ya hay y los que han venido están funcionando bien. Ahora no hay que pensar en los que no llegaron, tenemos que ocuparnos de lo que tenemos".