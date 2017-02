Hierro: "Será difícil, intentaremos ganar con la fuerza de nuestra gente"

El entrenador del Oviedo, Fernando Hierro, apeló ayer al ambiente del Carlos Tartiere para ganar al Mallorca. "Me imagino un partido difícil, complejo. Intentaremos ganar con la fuerza de nuestra gente", señaló el preparador azul, que confirmó que Michu, que está cogiendo ritmo tras casi dos meses parado, deberá esperar a la semana que viene para entrar en una convocatoria en la que no estará Jon Erice. Lucas Torró y Óscar Gil, con sobrecarga, también parece que serán baja.

El técnico del Real Oviedo, Fernando Hierro, afirmó ayer que es bueno que el entrenador tenga variedad, después de que la plantilla al cierre del mercado invernal sume veinticinco jugadores, si bien ha confiado en que haya una "competencia sana". "Es bueno que un entrenador tenga variedad, aunque la convocatoria será un quebradero de cabeza. Los jugadores tienen que competir de manera sana entren ellos por un sitio y ponérmelo difícil. Es ley no escrita de fútbol, se convive con competencia por tu puesto", señaló el exfutbolista.

El entrenador carbayón tendrá que tomar decisiones esta misma jornada, y aunque dio pistas, no quiso desvelar si el último refuerzo invernal, Borja Domínguez, se hará con uno de los huecos que dejen en el once las ausencias de Erice, en proceso de recuperación, y de Lucas Torró, baja casi segura en la medular azul por una sobrecarga. "Borja Domínguez viene con ilusión y tiene calidad y personalidad con el balón, nos puede dar mucho en construcción. Estamos pensando si entrará en el once porque también hay gente que lleva trabajando mucho tiempo y merece su oportunidad. Voy a tratar de ser lo más justo posible", apuntó Hierro, en referencia a jugadores como Rocha, Vila o Héctor Nespral. El técnico destacó que las últimas incorporaciones, el propio Domínguez y Carlos de Pena, son jugadores "jóvenes pero con experiencia", que tienen "hambre" y van a "pelear" para jugar.