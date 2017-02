"El equipo lleva un mes sin perder y mejorando cada día", subraya

­Javier Olaizola argumentó ayer su teoría en la que considera mejor la trayectoria que ha tenido el Mallorca en sus tres últimos encuentros, que acabaron en empate, que sumar un triunfo y dos derrotas, aunque ambas dinámicas sirvan para sumar tres puntos. "En la charla tras empatar ante el Cádiz les dije a los jugadores que si de los tres partidos hubiésemos ganado uno y hubiéramos perdido los otros dos, los puntos serían los mismos, tres, pero la sensación a nivel psicológico hubiera sido diferente. De hecho se verían las cosas de otra manera y eso no hay que perderlo de vista. Es cierto que a veces un punto te sabe a poco, estoy de acuerdo, pero que el equipo lleva un mes sin perder, haciendo cosas bien y mejorando cada día, también. El no haber perdido en el último mes te da buenas sensaciones. Hay que buscar la victoria desde el no perder", reflexionó ante los micrófonos.

No obstante, el entrenador del Mallorca se apresuró a dejar claro que van a salir a buscar la victoria mañana en su visita al Oviedo, después de firmar tablas en sus últimas visitas a Getafe y Reus. "Queremos ganar, ya que en esta categoría los empates no sirven de mucho", apuntó. El entrenador bermellón destacó la pegada del conjunto asturiano, rival de mañana en el Carlos Tartiere. "Es un buen equipo, un club de Primera División, con muy buenos futbolistas, sobre todo del medio del campo hacia adelante, jugadores de gran entidad, de muchísima clase, aunque es cierto que es un equipo un tanto irregular", comentó.

Sobre el entrenador de los carbayones, Fernando Hierro, Olaizola se deshizo en elogios. "Ha sido un icono del fútbol español, un tío muy respetado con un carácter buenísimo y al que me he enfrentado muchísimas veces siendo capitanes los dos, él en el Real Madrid y yo en el Mallorca y que dirige a un equipo potente de la categoría", concluyó.