Molango se defiende

Maheta Molango defendió la gestión del Real Mallorca durante un mercado invernal que concluyó sin el fichaje de un delantero y sin que el club consiguiera que algunos de los jugadores con los que Javier Olaizola no cuenta aceptaran cambiar de aires.

"Lo del delantero es un tema de la prensa. Nosotros nunca hemos hablado de que queríamos fichar uno. Brandon lleva ocho goles y marcará más. Lekic está marcando goles y hay que dejarle trabajar. Lago jugará más arriba y marcará. Y trabajaremos para recuperar a Óscar Díaz y a Dalmau. No hemos dicho nunca que fuéramos a buscar un delantero", aseguró el consejero delegado.

Asimismo, se refirió a los casos de jugadores que no aceptaron irse a otros equipos, asegurando que mantendrán el mismo nivel de compromiso. "No hemos dicho a la gente que se vaya. Les hemos dicho que si no juegan aquí, que buscaran la manera de jugar. Pero no han salido y no pasa nada, no estamos preocupados por este tema", afirmó el hombre fuerte de Robert Sarver en el Mallorca en el Club Náutico del Port de Pollença, emplazamiento elegido por la entidad para la presentación de Angeliño.

"Ha sido un mercado raro y parado hasta el último día, en el que tampoco hubo muchos movimientos. Nuestra idea desde el principio era reforzar tres posiciones: un lateral zurdo, un centrocampista y alguien de banda. Así que pensamos que Saúl, Sasa y Angeliño encajan a la perfección. Ha sido un mercado lento, pero estamos satisfechos de lo que hemos traído", argumentó el consejero delegado.

Finalmente, consideró que los tres refuerzos no van a tapar la progresión de futbolistas de la cantera. "Creemos en la cantera. Tenemos a Juanjo Nieto, a James y a Vallejo, que son tres fichajes en sí mismos. Apostamos por ellos", indicó.