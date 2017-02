"Sé que habéis vivido momentos duros, pero el club no está en venta"

Maheta Molango negó ayer que la propiedad representada por Robert Sarver tenga planeado vender el Real Mallorca. "Venís de muchos años complicados", empezó diciendo a los periodistas, refiriéndose a la larga etapa de caos institucional que sacudió a la entidad. "Hemos gastado un dineral en la Ciudad Deportiva y en Son Moix. Los dueños han puesto ocho millones de su bolsillo para compensar las pérdidas. Sarver compró los Phoenix Suns hace doce años y no se ha cansado pese a que no ha ganado un anillo. Siento compasión por el entorno porque sé que habéis vivido unos momentos muy duros. Pero por favor, tenemos que centrarnos en el fútbol, no perdamos el tiempo con cosas absurdas. No, el club no está en venta", aseguró el consejero delegado tras la presentación de Angeliño.