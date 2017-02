Angeliño: "Mi objetivo es crecer y en el Mallorca podré hacerlo"

El futbolista gallego José Ángel Esmoris "Angeliño", cedido por el Manchester City, ha afirmado este jueves que su objetivo profesional "es crecer" y cree que en el Mallorca podrá hacerlo tras su frustrada etapa en el Girona.



"Estoy muy contento de estar aquí, me han hablado muy bien del club y sus jugadores y espero aportar mi granito de arena en la segunda vuelta", ha declarado Angeliño en su presentación oficial como nuevo refuerzo mallorquinista, tercero en el mercado de invierno tras Saúl García y el serbio Sasa Zdjelar.



Angeliño, de 20 años, ha afirmado sobre su breve paso por el Girona que estuvo entrenando, pero "no pudo ser".



"Ahora lo importante es el Mallorca y tengo que agradecer al City y a este club por la oportunidad que me han dado", ha señalado.



Con respecto a su posición en el campo, Angeliño ha subrayado que puede jugar "en cualquiera de las posiciones de la banda izquierda", tanto de defensa como de extremo.



"Todo lo que sea en la banda me va bien, y espero ayudar en una segunda vuelta que será muy importante para el Mallorca", ha indicado.



Angeliño ha sido presentado por el consejero delegado del Mallorca, Maheta Molango, en una rueda de prensa celebrada en el Puerto de Pollensa y ha subrayado que el pasado verano ya querían contar con el jugador gallego.



"(Josep) Guardiola (entrenador del Manchester City) quiso que hiciera la pretemporada con ellos y no fue posible, pero ya está con nosotros", ha señalado Molango.





