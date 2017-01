Juan Domínguez: "No estamos contentos con el empate"

­Juan Domínguez evidenció su insatisfacción por el punto conseguido ante el Cádiz en Son Moix. "Ha sido un partido igualado, si tenía que caer para un lado debería ser en el nuestro. No estamos contentos con el punto porque buscamos la victoria, pero ellos son un gran equipo. Nuestra idea es ganar de tres en tres, no nos sirve el empate, tenemos equipo para ganar en cualquier sitio", destacó. El pivote reclamó paciencia. "No solo llega tener corazón, hay que tener rigor táctico y muchas más cosas, lo de hoy –por ayer­– no nos llegó. Hay cosas que hay que perfeccionar", dijo.

Por su parte, James lamentó la falta de puntería. "Hemos salido a ganar,pero el balón no ha querido entrar y hay que seguir trabajando", dijo el canterano. "Tengo ficha del filial y debo intentar hacerme un hueco en el equipo y aportar mis características y lo que sé hacer", subrayó.