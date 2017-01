Olaizola: "Es complicado que haya salidas porque aquí se vive muy bien"

Javier Olaizola envió ayer un recado a los futbolistas que, pese a tener pocos minutos, son reacios a marcharse cedidos a otros equipos antes de que termine el presente mercado invernal: "Es que en Mallorca se vive muy bien, y al final es complicado. Sé que Javi Recio y Maheta Molango están haciendo todo lo posible para beneficiar al equipo, pero la decisión final es del futbolista".

El técnico lamentó que tiene que entrenar con una plantilla sobredimensionada porque las incorporaciones de Sasa y Saúl no han sido compensadas con una o varias salidas. "El trabajo entre semana se hace difícil. Por ejemplo, cuando haces ejercicios de posesión hay que utilizar a veinte jugadores de campo y se hace complicado. Lo ideal es que los que no tienen minutos busquen alguna salida", insistió el preparador bermellón.

Olaizola fue preguntado por el caso de Damià Sabater, sin sitio en el equipo, y reiteró que el mallorquín debería buscar protagonismo en otro club hasta final de temporada para no detener su progresión. "En la posición de mediocentro tenemos a un montón de jugadores. Es que con veinte años no se puede estar parado. No hablo de Damià en particular, estoy generalizando, pero es un error por parte de los chavales que estén en un club de Segunda División con pocos minutos y conformándose con ir convocados. No es la línea correcta. Tienen que jugar, independientemente de la categoría, y hacerse futbolistas. Si Damià lo cree oportuno, yo le animaría a salir. Lo digo desde el aprecio que le tengo", subrayó Olaizola.

"Si no salen, no vamos poder traer a nadie. Ya es por un tema de fichas. Lo lleva el club; sé que Recio y Maheta lo intentan desde que se despiertan hasta que se acuestan. Pero sin salidas no va a poder haber entradas", sentenció.

Además de Damià, son varios los jugadores con poco o ningún protagonismo a los que el club busca una salida. La lista incluye nombres como Óscar Díaz, Salomao, Pleguezuelo o Adrià Dalmau.

Olaizola elogió al Cádiz, que el domingo visita Son Moix. "Ha sumado doce de los últimos quince puntos. Tiene un equipo bastante completo. Sin grandes individualidades al margen de Alfredo Ortuño, pero funcionan muy bien como bloque. Pero en casa debemos ser un equipo muy fiable y estoy convencido de que vamos a ganar", indicó.

"Ortuño, después de los míos, es el mejor futbolista de la categoría en su demarcación. También fuimos en cuadro a Reus, y aunque no teníamos enfrente a un delantero con tanta calidad, el equipo se comportó a la perfección. No echamos en falta a nadie", valoró el preparador bermellón sobre las bajas que sufre el Mallorca una semana más

El preparador bermellón pidió a sus futbolistas, particularmente los de ataque, que jueguen al "300 por cien", y expresó su confianza en que el equipo seguirá con su progresión: "Intentamos que se aumente el grado de concentración para estar más cerca de no cometer errores. Pero todavía estamos lejos de cómo entiendo yo el fútbol. Tenemos mucho margen de mejora y es una ilusión que llegue cada partido para ver si podemos dar otro paso adelante".