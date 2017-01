Cabrero: "Necesitamos un triunfo para coger aire"

Jesús Cabrero afirmó que "hay que quedarse con lo positivo" después de rescatar un punto en el feudo del Reus que no sirve para alejarse de los puestos de descenso. "Ya sabemos que todos los años los equipos de abajo apretan hasta el final. Necesitamos un triunfo en casa la próxima semana para coger aire. Entonces veremos las cosas de otra manera", afirmó.

"Hay que quedarse con lo positivo. Seguimos sin perder este año y hemos sumado dos empates fuera de casa. Hemos tenido los tres puntos en nuestra mano en ambos partidos, pero se nos ha escapado", lamentó el guardameta.

Cabrero se refirió a la pena máxima que detuvo a los tres minutos del partido. "El penalti siempre es una lotería. He tenido la suerte de adivinar la trayectoria y he sacado la mano. Afortudamente no ha sido gol", indicó el portero oscense.