Zdjelar: "El Mallorca es una gran oportunidad para demostrar mi nivel"

El mediocentro Sasa Zdjelar se ha mostrado ilusionado esta mañana en su presentación como jugador del Mallorca. "Es una gran oportunidad para demostrar mi nivel", ha explicado en la sala de prensa de Son Bibiloni, escoltado por el consejero delegado Maheta Molango y el director deportivo Javi Recio. El serbio, campeón del mundo sub-20, y que llega cedido hasta final de curso por el Olympiakos griego, asegura que está físicamente en condiciones de debutar este domingo en Reus. "Estoy preparador para jugar, aunque en mi anterior equipo no tuve minutos", subraya.

El internacional absoluto con su selección, de 21 años, se felicita por el recibimiento del vestuario. "Lekic me ha ayudado mucho desde el primer día y me siento muy bien por formar parte de este gran club", destaca. Zdjelar ha desvelado que Ibagaza, que forma parte de la secretaría técnica del Olympiakos, y Paunovic, que fue su seleccionador con Serbia sub-20, le han recomendado su fichaje por los bermellones. "Me han dicho que es un gran club para los jugadores jóvenes, un gran lugar para poder mejorar en mi carrera", destaca.