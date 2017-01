Olaizola: "Los árbitros se equivocan, pero creo en su honestidad"

Javier Olaizola valoró positivamente el punto cosechado en Getafe y echó balones fuera cuando fue cuestionado por el penalti decretado contra el Mallorca a diez minutos del final y que significó el empate. "Estoy triste porque hemos sido merecedores de los tres puntos. Pero también contento por la mejora que se ha visto en el equipo. Esta es la línea que hay que seguir. En cuando al penalti, son situaciones que nosotros no podemos manejar. Los chicos me dicen que no ha sido penalti, pero los árbitros son seres humanos y se equivocan, como me equivoco yo también. Creo en su honestidad", destacó el preparador mallorquinista.

"Hay que sacar conclusiones positivas. Si seguimos jugando así vamos a estar muy cerca de la victoria en los próximos partidos. Lo otro son situaciones que no están en nuestras manos. Por mi parte rescataré lo positivo", añadió respecto a la actuación del colegiado.

Olaizola resaltó que el equipo rescató un punto ante un rival de altura. "Se han visto cosas muy positivas. Hemos sido un equipo ordenado e intenso, y hemos jugado contra todo un Getafe que ha tenido pocas ocasiones de gol. Si bien es cierto que todavía hay cosas que mejorar, hoy (por ayer) hemos dado un paso adelante", subrayó el donostiarra.

"Hemos empatado en casa del Getafe, tercero de la clasificación y que además tiene un gran entrenador que todo lo que toca lo convierte en oro. Tiene grandísimos futbolistas, así que el punto es muy bueno", añadió.

Asimismo, dijo no estar preocupado por las bajas de Raíllo, Campabadal y Brandon para afrontar la visita del Reus el próximo domingo: "Son jugadores importantes, pero tengo una plantilla amplia y todos están cumpliendo a la perfección".