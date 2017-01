Olaizola: "No firmo menos de tres puntos en Getafe"

El Real Mallorca afronta mañana una comprometida visita al feudo del Getafe, tercer clasificado y uno de los equipos más en forma de la categoría. Sin embargo, Javier Olaizola se mostró ayer convencido de que su equipo está en disposición de volver a Palma con la victoria. "En casa parece que los equipos tienen más soltura y están más comprometidos con su público. Todos preferimos jugar en casa, pero el calendario es el que es. El triunfo que conseguimos contra el Mirandés nos tiene que servir para coger la senda que cogió en su día el Getafe. A día de hoy, no firmo menos de tres puntos", subrayó el técnico vasco.

El preparador bermellón aseguró que todavía no tiene un once decidido al estar pendiente de la evolución de varios futbolistas 'tocados', pero sí desveló que Jesús Cabrero seguirá en la portería pese a que Roberto Santamaría, guardameta titular toda la primera vuelta, se ha recuperado de su lesión.

"Es una decisión que delego completamente en Miki [Garro]. Tengo plena confianza en él porque trabaja muy bien con los porteros. Pero soy contrario a hacer cambios en la portería en un equipo que ha conseguido la victoria y que además ha dejado la portería a cero. Roberto irá convocado, pero todavía no está al cien por cien. Así que si no hay novedad, jugará Cabrero", valoró.

Olaizola anticipó un once "ofensivo", y apostó por la continuidad de James, quien rindió a un buen nivel en la victoria de la última jornada contra el Mirandés: "Voy a Getafe a ganar, no voy a no perder. Por tanto utilizaremos todos los futbolistas que consideremos oportunos para ganar. En mis alineaciones el equipo no ha sido nunca defensivo. Sobre todo de mediocampo hacia arriba hemos hecho apuestas muy ofensivas. A Juan Domínguez le hemos dado responsabilidades para que llegue a segundas jugadas al borde del área".

El donostiarra rechazó hacer "las cuentas de la lechera", y reclamó ir "partido a partido" tanto en caso de victoria como de derrota en el Coliseum. "Si perdemos habrá nervios por todos lados. No hemos aprendido. Si este equipo sufre muchas veces estas situaciones es porque nada más descender ya teníamos que volver a Primera. No hemos tenido paciencia para ir partido a partido. Si perdemos, será un drama; y si ganamos, haremos cuentas con la promoción. El objetivo es el domingo, y luego el siguiente. Yo no hago las cuentas de la lechera, la competición nos irá marcando a lo que podemos aspirar", sentenció Olaizola.

El peligro de Jorge Molina

El preparador alertó de la peligrosidad de un Getafe que acumula cuatro victorias en los últimos cinco partidos. "Mis jugadores están preparados para ir a ganar, pero no podemos darles ninguna facilidad. Sobre todo de centro del campo hacia adelante son jugadores de Primera, con Jorge Molina en un estado de forma envidiable. También tenemos el reto de mejorar varias cosas en ataque y en defensa", afirmó. "Tienen un entrenador [Pepe Bordalás] que todo lo que toca lo convierte en oro", añadió.