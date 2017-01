Un motor nuevo para el Mallorca

Sasa Zdjelar formalizó ayer su cesión al Real Mallorca hasta el 30 de junio procedente del Olympiacos, convirtiéndose así en el segundo refuerzo de la entidad bermellona este mercado de invierno. El interés por fichar al internacional serbio, desvelado el jueves por DIARIO de MALLORCA en su edición digital, fructificó en unas rápidas negociaciones que culminaron con la firma del contrato ayer por la mañana en las oficinas de Son Moix.

El futbolista, un pivote defensivo de mucho recorrido y notable en tareas de contención, afronta desde hoy una pequeña pretemporada para aclimatarse a su nuevo equipo y coger ritmo de competición. El serbio no ha jugado ningún partido oficial desde el pasado verano y hay dudas sobre su estado físico.

Zdjelar, de 21 años, tocó techo en 2015 cuando se proclamó campeón del Mundial sub'20 con la selección de su país después de completar un gran torneo a nivel personal. Su buen papel atrajo la atención del Olympiacos, que le fichó procedente del club de toda su vida, el OFK de Belgrado, convertido en una de las promesas más firmes del fútbol serbio.

Sin embargo, su salto al conjunto heleno ha detenido su progresión. Tuvo un papel marginal en su primera temporada en Grecia, y este curso solo disputó un minuto en un partido de clasificación para la Liga Europa. El serbio no ha podido convencer a Víctor Sánchez del Amo –actual entrenador del Betis– ni a su sucesor en el banquillo heleno, el portugués Paulo Bento.

Zdjelar espera convencer a Javier Olaizola para tener en Mallorca los minutos que se le han negado en la Superliga griega y volver en verano al Olympiacos cargado de kilómetros y experiencia. Le disputará el puesto a Juan Rodríguez, muy irregular en un equipo en el que casi ningún futbolista ha rendido a un nivel alto.

La dirección deportiva llevaba semanas detrás de un pivote defensivo al darse cuenta de que el equipo flaqueaba por la ausencia de un hombre que echara el ancla en el centro del campo. El serbio es un futbolista más físico que técnico, abarca mucho terreno de juego y presume de tener un potente disparo desde fuera del área grande.

Olaizola se refirió por la mañana a su posible incorporación, poco antes de que su fichaje se hiciera oficial. "Le conozco poco. Si viene un mediocentro defensivo se espera que abarque campo, que sea contundente. Pero hasta que no estén aquí los jugadores no haré valoraciones de ellos porque estamos hablando de hipótesis y además me parece una falta de respeto hacia los futbolistas que tengo aquí. Algunos han dado un salto de rendimiento importante, y mientras no se asome nadie seguiré trabajando a muerte con los míos", subrayó el técnico en su comparecencia previa a la visita de mañana a Getafe.

Zdjelar pertenece a Lian Sports, la agencia de representación de futbolistas con la que trabajó preferentemente Dudu Aouate en su breve etapa como mánager general del Real Mallorca. Aquella colaboración se tradujo en los fichajes de los también serbios Scepovic, Gulan y Markovic, tres futbolistas que no ofrecieron rendimiento. Sin embargo, Lian Sports también tiene en nómina a jugadores de primera línea como Stevan Jovetic, delantero fichado por el Sevilla este mercado de invierno.

El centrocampista, que ha sido internacional con su país en todas las categorías, también ha debutado con la selección absoluta en dos amistosos ante Israel y Rusia. Sin embargo, su falta de minutos esta temporada le ha cerrado de momento las puertas del combinado serbio.

Después de reforzar el lateral zurdo y el mediocentro, los esfuerzos de Javi Recio y Maheta Molango se centran ahora en la contratación de atacantes. La posible incorporación del mediapunta Álex Gallar lleva días en punto muerto porque la Cultural Leonesa se remite a su cláusula de rescisión.

En todo caso, el Mallorca maneja varias alternativas por si esta opción fallara. También se busca reclutar a un '9' que marque diferencias.