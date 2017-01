El Mallorca anuncia la cesión del mediocentro Sasa Zdjelar

El Real Mallorca ha anunciado la cesión hasta el 30 de junio de Sasa Zdjelar, mediocentro defensivo procedente del Olympiacos griego. El futbolista, de 21 años, se convierte así en el segundo refuerzo invernal después de Saúl García, tal como adelantó ayer DIARIO de MALLORCA.

El serbio apuntalará una demarcación en la que Javier Olaizola solo cuenta con Juan Rodríguez, pero necesitará un tiempo de aclimatación porque no ha jugado ningún partido oficial desde el pasado verano.

Zdjelar, internacional absoluto con su país, ganó la final del Mundial sub'20 contra Brasil en 2015, pero en Grecia no ha tenido minutos. El Olympiacos, que lo fichó como una de las grandes promesas del fútbol serbio, confía en que en la isla tendrá protagonismo y continuará con su progresión.

El entrenador del Real Mallorca se ha referido por la mañana al futbolista serbio, poco antes de que su fichaje se hiciera oficial. "Le conozco poco. Si viene un mediocentro defensivo se espera que abarque campo, que sea contundente. Pero hasta que no estén aquí los jugadores no haré valoraciones de ellos porque estamos hablando de hipótesis y además me parece una falta de respeto hacia los futbolistas que tengo aquí. Algunos han dado un salto de rendimiento importante, y mientras no se asome nadie seguiré trabajando a muerte con los míos", ha subrayado Olaizola en su comparecencia previa a la visita del domingo a Getafe.