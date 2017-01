Lekic: "No es necesario fichar a un delantero más"

­Dejan Lekic se reivindicó, aunque no huyó de la autocrítica, para lo que queda de temporada. "Para mí no es necesario fichar a un delantero más", comentó el ariete del Mallorca, que marcó el primer gol de los bermellones el pasado viernes ante el Mirandés y ya lleva tres en su cuenta particular. "Lo importante es el grupo y, aunque estoy contento con el gol, tengo que trabajar para el equipo. Tengo que ayudar más al Mallorca", comentó convencido. "Espero meter más goles, estoy contento con uno por partido, por lo menos. Estoy en un buen momento, el club puede confiar conmigo hasta el final", agregó.

El balcánico espera que el triunfo de la pasada jornada frente a los burgaleses cambie de una vez la dinámica tan mala de resultados y juego del equipo. "Después de cuatro derrotas no podíamos permitirnos perder más partidos, y menos en casa. Está siendo una semana tranquila para preparar el partido contra el Getafe ya que tenemos que mejorar algunos aspectos del juego. Hay que olvidar lo que pasó el año pasado y trabajar con ilusión para lo que viene", argumentó. Lekic aseguró que ha aumentado la autoestima del grupo. "Está mucho mejor de ánimo, con ganas. Trabajar con cuatro derrotas seguidas es complicado. Tenemos equipo para estar más arriba pero los resultados no nos han acompañado. Después de la victoria estamos más fuertes y con más confianza", reiteró.

El punta destacó el trabajo que realizan con Olaizola: "Tenemos que confiar más en nosotros, tener más fe. El míster cree más en el grupo que nosotros mismos y quiere que demos el cien por cien en cada entrenamiento. Él piensa que juegas como entrenas y nos está metiendo intensidad cada día". Y acerca del rival de este domingo, Lekic dijo: "El Getafe ha ganado cinco partido consecutivos y eso demuestra que están fuertes y que están en un buen momento. Nosotros tenemos que imponer nuestro juego si queremos sacar algo positivo".