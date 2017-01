El Mallorca B visita al Alcoyano, el mejor equipo como local

Exigente arranque del 2017 el que tendrá que afrontar hoy el Mallorca B (11:30 horas y en el municipal de El Collao) frente al mejor equipo del grupo tercero como local: el Alcoyano de Toni Seligrat. Y es que los blanquiazules acumulan unos registros impresionantes: siete victorias y tan solo dos igualadas cedidas jugando como local. Unos números que permiten a los de Alcoi estar luchando por la primera plaza que actualmente tiene el Barcelona B.

Si ya de por sí no es misión fácil la del partido de hoy, más complicado lo tiene el entrenador Pepe Gálvez para estrenar su casillero de puntos como entrenador del filial rojillo. Y es que las bajas se le amontonan para este partido: Stephen Kwabena y Fernando Cano –ambos por lesión– así como Jaume Pol por acumulación de amonestaciones. Una lista a la que cabe añadir el delantero Ángel Rodado, que tras su paso por el quirófano, se recupera a buen ritmo.

Satisfecho, pese a todo

Con todo, el técnico calvianer se muestra "contento" con la forma en la que se encuentran los jugadores. Pese a que el tándem Gálvez-Alfonso aún no conoce lo que es sumar puntos con el filial rojillo, el primer entrenador le resta importancia a dicha circunstancia. "No estamos preocupados porque el equipo compite bien. El último partido –frente al Villarreal B– fue muy bueno y no tenemos ninguna duda de que el grupo trabaja y seguirá luchando'", dijo el preparador rojillo.

En cuanto al rival, el Alcoyano, Gálvez lo valora con respeto: "Es un rival difícil y con mucha experiencia en la categoría y que siempre está arriba y en playoffs". De la misma opinión es el técnico valenciano –con pasado deportivo en Menorca– Toni Seligrat, que confía en que su equipo continúe con el mismo nivel de rendimiento que ofreció en la primera vuelta. Eso sí, advierte que pese a que "las sensaciones son buenísimas, llega un filial y el partido será igualado y difícil".