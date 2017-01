Olaizola: "El cambio del equipo tiene que ser radical"

Javier Olaizola exigió ayer un "cambio radical" a sus futbolistas para acabar de una vez por todas con la mala racha y ganar hoy al Mirandés. El Mallorca lleva cuatro partidos seguidos perdiendo, dio una muy mala imagen en el último encuentro del año en Los Pajaritos (3-1) y actualmente ocupa posiciones de descenso. El entrenador bermellón es consciente de ello y pidió más a sus jugadores, aunque aseguró tener "plena fe" en ellos.

"El partido de Soria fue un desastre importante, no hicimos nada bien y los chicos lo saben, ni a nivel ofensivo ni defensivo. Es cierto que nos condicionó la expulsión, pero cuando estábamos once contra once en el campo no se vio nada de lo que yo quería. Por tanto el cambio del equipo tiene que ser radical", reclamó en rueda de prensa.

Olaizola es conocedor de la necesidad de conseguir el triunfo después de una nefasta racha de resultados: "Ganar es el propósito de cada fin de semana. El partido es muy importante después de varias jornadas sin conseguir los tres puntos. Jugamos en casa y tenemos que cambiar la versión que se ha visto en los partidos de fuera. Hemos trabajado durante dos semanas duras para preparar el partido y llegamos en un buen momento para ganar al Mirandés".

El Mallorca ha pasado la Navidad en posiciones de descenso y el técnico vasco espera salir del pozo con el apoyo de los mallorquinistas, de los que dijo entender su malestar: "La afición tiene toda la razón del mundo y debe de estar triste y enfadada. Lo entiendo perfectamente, pero sé que no nos han fallado nunca y que mañana –por hoy para el lector– tampoco lo harán. Este club no ha conseguido absolutamente nada sin la afición. Van a estar a la altura de las circunstancias porque siempre lo han estado. Llevamos cuatro años de desgracias y los mallorquinistas son sufridores de verdad. Nos van ayudar", comentó esperanzado el donostiarra.

Olaizola aseguró tener "muchas ganas de dedicarle el triunfo a la afición", aunque sabe que no va a ser fácil, entre otras cosas porque el Mallorca recibe a los burgaleses con la enfermería llena y sin Brandon, que está sancionado. "Es el máximo goleador del equipo y un jugador muy intenso. Es un trabajador nato y tiene fe en todo lo que hace, así que es importante. Pero yo siempre digo que no podemos reclamar lo que no tenemos, sino trabajar con lo que realmente tenemos. Está Lekic y Lago, que ha jugado de delantero, así que tenemos opciones para elegir bien. Están a un buen nivel y si les acompaña el trabajo y la fortuna no echaremos de menos a Brandon", manifestó el técnico.

El partido de esta tarde, en el que Olaizola aseguró que no va a cambiar el sistema defensivo, podría suponer el debut del lateral zurdo Saúl García. "Ha venido a buen ritmo y está a un buen nivel. Es un chico joven y tiene muy buena pinta", reconoció el preparador vasco.

Un Mirandés encerrado atrás

"Es un equipo ordenado y con un nuevo entrenador al que conozco bien. Tienen un sistema de juego bastante establecido y entendemos que nos van a esperar atrás, así que tendremos el manejo del partido. Vendrán con muchas ilusiones de sacar algo positivo de aquí después de ganar al Almería antes del parón", comentó acerca del rival de esta tarde.

"Les he pedido a los jugadores que tiene que aparecer en ellos de manera inmediata el 'ADN Olaizola'. Estamos en una categoría en la que si no igualamos al rival en ganas, concentración, ilusión y trabajo, da igual el contrario que sea que no lo tendremos fácil. En esto tenemos que mejorar y estoy seguro que contra el Mirandés se va a ver", concluyó.