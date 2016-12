Mallorca y Dépor llegan a un "compromiso" por Saúl

­Saúl García está muy cerca de convertirse en el primer refuerzo invernal del Real Mallorca. Así lo admitió ayer el presidente del Deportivo de la Coruña, Tino Fernández. La entidad gallega tiene los derechos del futbolista, que actualmente milita cedido en el Girona.

"Por nuestra parte hay un compromiso con el Mallorca que ha sido presentado y aceptado y queda que se cierre. Todo apunta que saldrá del Girona, pero tampoco está firmada su salida de allí", advirtió Fernández.

Saúl fue incorporado por el Deportivo hace dos años, en diciembre de 2014 después de pasar por el Racing de Santander y el Tenerife.

El pasado verano, el Deportivo se lo cedió al Girona con el objetivo de que tuviera un rendimiento similar al que había firmado en el Tenerife, pero apenas ha jugado 200 minutos repartidos en siete partidos.

La idea es que Saúl le dispute el lateral zurdo a Joan Oriol. El catalán solo tiene la competencia de Alberto López, que esta primera vuelta ha tenido una presencia residual en el primer equipo.

Javier Olaizola, entrenador del Mallorca, confirmó ayer en una entrevista a este diario que espera la llegada del futbolista. "La competencia hace subir el nivel individual y colectivo. Si viene Saúl y demuestra que está para jugar, jugará. Pero tendrá un rival muy complicado de batir que es Joan Oriol", destacó el técnico vasco. "Ahí está también Alberto López, que no ha tenido muchas oportunidades de demostrar lo buen futbolista que es", añadió.

El preparador bermellón afirmó que está al tanto de todos los frentes que mantiene abiertos el club para fichar. "Estoy dando mi opinión. No hay nada cerrado, pero el club me va informando. Lo que les he dicho es que lo que venga, que sea para mejorar lo que hay. El mercado de invierno es muy exclusivo porque tienes que llegar y rendir al día siguiente", destacó Olaizola.

Saúl García, que destaca por su velocidad y capacidad de desborde, es de los que dobla al extremo y llega hasta el fondo del área rival para centrar. El lateral se formó en el Racing de Santander, donde fue superando categorías en su fútbol base con rapidez debido a sus enormes condiciones, concluyendo en el primer equipo del Racing, que luchaba por ascender a Segunda División. Y lo consiguió, con treinta partidos jugados.

El Deportivo decidió contratarlo mediada la campaña 2014/2015. Le fichó convencido de que puede llegar a convertirse en un profesional de gran valor en el futuro. En el momento que se hizo con sus servicios, los rectores del Dépor dejaron que Saúl concluyera esa campaña con el Racing, equipo en el que durante ese curso llegó a disputar un total de treinta y seis encuentros, aunque no pudo evitar su descenso.

La pasada campaña, después de no contar en la primera vuelta para Víctor Sánchez del Amo en el conjunto coruñés, se marchó cedido al Tenerife en el mercado invernal, donde tuvo mucho protagonismo a las órdenes de Pep Lluís Martí.

Chuli, entre Tenerife y Zaragoza

El delantero del Almería, pretendido por el Real Mallorca, se debate entre firmar por el Tenerife o el Zaragoza, según informaron ayer varios medios. La entidad balear, que ha pedido su cesión hasta junio, aguarda la decisión del delantero.