Objetivo Chuli

Manuel Jesús Vázquez, Chuli, delantero del Almería de 25 años, es uno de los futbolistas que figura en la lista del director deportivo del Real Mallorca Javi Recio para el próximo mercado de invierno. La entidad mallorquinista ha solicitado al club andaluz la cesión del jugador hasta final de temporada.

Chuli, natural de Huelva, no está gozando de minutos en el Almería. Se ha convertido en un jugador prescindible para Soriano, técnico del conjunto andaluz, por lo que es muy probable que abandone Almería en este mercado invernal. El problema para el Mallorca es que Chuli es un jugador cotizado en la categoría de plata. No se olvidan los once goles en 21 partidos que marcó en la segunda vuelta con el Leganés, en 2015, resultando pieza clave en el ascenso del equipo madrileño a Primera. Uno de esos once goles lo marcó al Mallorca en Son Moix. Supuso el 0-2 de un partido que acabó con la destitución de Valery Karpin y su relevo por Miquel Soler. Acabó la temporada como el 'pichichi' de la segunda vuelta, marcando dos goles más que Xisco Jiménez, que en el mismo periodo de tiempo anotó nueve goles en el Mallorca.

No es la primera vez que el Mallorca se interesa por Chuli. En el verano de 2015, el entonces director deportivo del club Miquel Àngel Nadal ya intentó hacerse con sus servicios, sin éxito.

Pese a que ahora vive sus peores momentos como futbolista en el Almería, Chuli ha demostrado con creces su capacidad goleadora en los diferentes equipos por los que ha pasado. Su mejor temporada la vivió en la 2011-12 en el Recreativo de Huelva, con 22 goles en treinta partidos. En el Betis, entre 2013 y 2015, no pudo con la competencía que tenía en la delantera, con Rubén Castro, Jorge Molina y Renella, por lo que recaló en un Leganés en el que triunfó con creces.

El fichaje de un delantero centro es un objetivo de la dirección deportiva de cara a la segunda vuelta del campeonato, en la que el Mallorca deberá luchar, un año más, por lograr la permanencia. Brandon ha marcado ocho goles, pero la idea es contar con un 'nueve' de referencia ya que Lekic, habitualmente recurso para cuando van mal dadas, no ha cuajado. Olaizola le otorgó la titularidad el pasado domingo ante el Numancia, pero fracasó como el resto de sus compañeros en un partido que consolidó al equipo en las plazas de descenso.

Además, el Mallorca, condicionado por el límite salarial impuesto por la Liga de Fútbol Profesional, busca un centrocampista de corte ofensivo. El rendimiento del equipo ha bajado de forma considerable en los dos últimos meses, hasta el punto de que ha encadenado cuatro partidos perdiendo.

Un partido a Brandon

Brandon fue sancionado ayer con un partido por el Comité de Competición por la doble tarjeta amarilla que vio el pasado domingo en el estadio de Los Pajaritos. Brandon vio una primera tarjeta por protestar el segundo gol del Numancia, que entendió que fue marcado en fuera de juego cuando las imágenes demostraron que fue perfectamente legal. Ya en el túnel que da acceso a los vestuarios, el delantero mallorquinista continuó insistiendo ante el colegiado catalán Medié Jiménez, quien le mostró la segunda tarjeta y dejó a sus compañeros en inferioridad en la segunda parte.