Un almuerzo desangelado

La grave crisis deportiva del Real Mallorca, que despide el año hundido en puestos de descenso, planeó sobre el tradicional almuerzo navideño de la Asociación de Veteranos celebrado ayer en Son Moix. Hubo muchos rostros de preocupación y pocas ganas de reír en una comida que contó con las sonadas ausencias de Maheta Molango, Javi Recio y Javier Olaizola. El presidente Monti Galmés, que recibió la insignia de oro de los Veteranos, se quedó solo representando al club en un acto desangelado.

"Estamos fastidiados, pero no bajaremos la cabeza. Vosotros sabéis mucho de subidas, bajadas, ilusiones, desilusiones... Confiamos en que el equipo nos dará alguna alegría deportiva el próximo año", pronunció un Galmés visiblemente abatido.

Julià Mir, presidente de los Veteranos, empezó su breve discurso recordando a Cléber Santanada y Julián Ronda, exfutbolistas del Mallorca fallecidos este año. "Este club lleva demasiado tiempo viviendo momentos difíciles. Pedimos fuerza y coraje a los jugadores", destacó Mir, que terminó su parlamento con una frase muy aplaudida: "Conviene no hablar, sino combatir".

En la actual tesitura pocos encuentran explicación al hundimiento de un proyecto deportivo que este curso debía dar más de una satisfacción al mallorquinismo. "Esta plantilla está suficientemente cualificada. Quizás no para estar arriba, pero sí para estar en una situación más cómoda en la clasificación. Se podría mejorar con un delantero centro o un lateral izquierdo, pero no tengo explicación para que estemos tan mal. Fue un error la renovación de Vázquez, está claro que no ha sabido sacarle rendimiento a los futbolistas", opinó Nacho García Mallo.

"No le discuto a los jugadores su esfuerzo o su compromiso. Pero sí falta algún extra que tiene que llegar desde el banquillo. Ese plus no lo hemos tenido este año con Vázquez, pero confío en que Olaizola lo pueda conseguir", añadió García Mallo.

Quini Campos, por su parte, sí observa una falta de implicación en los jugadores. "La calidad está, así que aunque suene fuerte apunto a una falta de compromiso de los futbolistas. Los resultados son los que son", valoró.

"No sé cuál es la solución para salir de ahí abajo. Supongo que en el mercado de invierno habrá que hacer algún fichaje, porque la plantilla que tenemos no da para más. Esa es la realidad", abundó el exfutbolista.