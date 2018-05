Salom justifica sus recursos en la "sobredimensión del nacionalismo en Baleares"

La delegada del Gobierno en Baleares,, sigue con su cruzada en solitario defendiendo los recursos del Estado a las ayudas al catalán en las islas y al pago de la carrera profesional. Salom ha salido al paso de las críticas de Pacto, sindicatos y del propio Partido Popular defendiendo que ella se limita a "hacer cumplir la ley" y ha justificado su ofensiva a la "s".

Después de que medio millar de funcionarios saliera ayer por las calles de Palma por la supresión de su complemento salarial pidiendo su dimisión y de que el PP, sumido en una crisis por el recurso a las ayudas municipales al catalán, le plantara cara con una iniciativa en el Consell que le pide echar atrás su recurso al plus funcionarial, Salom ha defendido hoy que se limita a "hacer su trabajo, que es hacer cumplir la ley", que está en consonancia "con el Gobierno central" y ha justificado su ofensiva en "la sobredimensión del nacionalismo en Baleares" de lo que ha acusado a la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Salom ha tildado de "radical" a la socialista y la ha responsabilizado de haber entregado Cort y el Consell "a los nacionalistas de Més, con una representación con la que no hubieran podido". La delegada ha señalado la "deriva peligrosa" en que se encuentra el archipiélago haciendo alusión a unas supuestas declaraciones del alcalde de Palma, Antoni Noguera, sobre que ella no era una "buena mallorquina".

La delegada del Gobierno ha disparado incluso contra "los líos del congreso de Més", apuntando que los ecosoberanistas han "magnificado" el recurso de la carrera profesional "para desviar la atención".

Salom ha evitado entrar a valorar las voces críticas con su ofensiva en las filas del Partido Popular: "No se puede estar pensando en elecciones", se ha limitado a valorar sobre el posible desgaste de los populares por sus decisiones.

Salom ha defendido que va "en contra de la Constitución" dar "preferencia a una lengua sobre otra" en la administración" y, sobre el recurso al complemento de los funcionarios, ha justificado que "no tenía la suficiente conertura legal". "La enmienda en el Parlament me dan la razón de que no tenían cobertura", ha zanjado.