Los altos cargos del Consell piden superar el tope de 30 euros en las cenas benéficas

Losdelse han dado cuenta de que ela cargo de la institución que había la pasada legislatura y losque pusieron ellos el pasado año, es. Proponen poder superar este límite y lo justifican en que. Algunos altos cargos han tenido problemas paraporque se pasaban de los 30 euros y el departamento insular de. Por este motivo, han decidido modificar el reglamento e, con lo que podrán disfrutar de menús de más de 30 euros por comensal.

En la pasada legislatura del PP había un acuerdo interno del propio Consell donde los menús no podían superar los 20 euros. El PP no incluyó este tope máximo de menús en su reglamento y lo mantenía como un acuerdo interno bajo el control del área de Presidencia. El pasado año, con la aprobación del código ético, el Pacto de Izquierdas aumentó el límite de comidas y lo fijaron en el mismo documento con un máximo de 30 euros. El vicepresidente y conseller de Presidencia, Jesús Jurado, aseguró ayer que en la pasada legislatura no había ningún límite establecido de 20 euros que estuviera fijado en el regalamento y justificó la propuesta que quieren presentar ahora, que es la es la de que con excepciones se pueda pasar recibos de más de 30 euros, con la asistencia a las comidas benéficas de los altos cargos que en la mayoría de ocasiones superan los 50 euros.

Sin embargo, en la propuesta que han presentado para llevarse a aprobación en el pleno de la institución insular especifican que estas excepciones sean para las comidas de carácter benéfico. "Este límite podrá ser excepcionado en los gastos en el caso de que se acredite que, a la vista de las circunstancias de realización de la manutención, hagan muy difícil o imposible su cumplimiento", reza la propuesta presentada a todoso los grupos políticos en la comisión informativa.

La oposición considera que la iniciativa es de difícil justificación y ya le argumentó a Jurado que con el redactado de la propuesta se podrían incluir excepciones de todo tipo. "Se hace muy difícil poderlo justificar. Además, no se explica de qué forma acreditarán la excepción de poder gastar más de 30 euros por comida", indicó Mauricio Rovira.

El portavoz del PP anunció que en el pleno exigirán que se especifiquen de forma rigurosa las excepciones.

Por su parte, el portavoz de El Pi, Antoni Pastor, aseguró que en la comisión informativa "en ningún momento nos justificaron la medida con el argumento de las cenas benéficas". Pastor añadió que "en mis 12 años de alcalde de Manacor acudí a muchas cenas y comidas benéficas y nunca pasé el recibo al Ayuntamiento, siempre las pagué de mi bolsillo".

Catalina Serra, portavoz de Ciudadanos anunció su voto contrario y culpó a Podemos: "Es un ridículo espantoso de Podemos, el partido que venía a regenerar y ahora justifica comidas caras".