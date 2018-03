Inca suspende la corrida del domingo a consecuencia de la ley de toros a la balear

La consellera de Presidencia del Govern, Pilar Costa , ha avisado hoy en el pleno que el Ejecutivo balear " velará por el cumplimiento" de la ley que prohibe la muerte del toro en las corridas. Y ha comentado que Inca ha cancelado la corrida de toros prevista para este domingo.

Después del levantamiento por parte del Constitucional de la suspensión de la ley balear de toros sin sangre, la consellera ha recordado que "hasta que no haya sentencia la ley es aplicable y el Govern velará por su cumplimiento".

A una pregunta en el pleno del diputado de Podemos, Carlos Saura, que ha celebrado que "esta vez el PP no ha podido instrumentalizar la justicia", Costa se ha congratulado por la decisión del alto tribunal, que la ha explicado en que "el Estado no ha sido capaz de acreditar ningún perjuicio económico" y que "a diferencia de la ley catalana, esta ley no prohibe los toros sino que los regula".

Con todo, la consellera ha recordado que los trámites para las corridas son competencia de los ayuntamientos.