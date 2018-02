La Policía de Inca obliga a detener una quema de restos de poda del propio consistorio

La Policía Local de Inca precisó intervenir ayer en una quema presuntamente de restos de poda que se efectuaba en un solar próxima a la travesía de la carretera de Palma a Alcúdia. Agentes de la autoridad se desplazaron al lugar conminando a la extinción de la enorme hoguera ante las quejas de ciudadanos por la cantidad de humo que invadía el lugar.

Fuentes de la Policía señalan que recibieron varias llamadas con quejas de vecinos y conductores. Ante ello desplazaron hasta el lugar, relativamente próximo al cuartel policial, a una patrulla. Los agentes comprobaron que efectivamente se producían grandes emanaciones de humo y que, debido a la baja presión de la atmósfera, se dispersaba a ras de suelo como si de una densa niebla se tratase. Eran aproximadamente las ocho de la mañana.

El lugar donde se estaba procediendo a la quema de restos de poda se encuentra en la parte posterior del cementerio municipal; entre éste y el tanatorio público, en un solar que se destinará a futuras ampliaciones del camposanto. En la actualidad el espacio se usa también como almacén de vehículos.

DIARIO de MALLORCA comprobó personalmente cómo el denso humo que salía del lugar se esparcía por el polígono de can Matzarí, una zona donde a esa hora comenzaba la actividad empresarial y comercial. Pero lo más peligroso, además de las molestias a trabajadores y vecinos, era la falta de visibilidad que estaba provocando en la carretera. Éste fue el principal motivo por el que la Policía ordenó inmediatamente que cesará la actividad.

La paradoja a todo ello es que quienes estaban efectuando la quema de los restos de poda eran operarios del propio Ayuntamiento de Inca. Este diario intentó obtener ayer la opinión del alcalde, pero este adujo desconocer los pormenores del incidente y explicó que "lo más probable es que haya habido un error de comunicación entre los responsables". No obstante, el máximo responsable municipal especificó que solicitaría un informe a la Policía sobre el suceso.

Durante el tiempo en que el humo invadía el polígono fueron muchos los afectados que expresaron sus quejas. Un empleado de una gasolinera muy próxima explicó que él mismo había telefoneado a la Policía: "Estoy en mi puesto de trabajo y no me puedo ir, yo no creo que sea muy legal que me hagan respirar este humo", decía.

Fuentes policiales explicaron que otras veces se han autorizado estas quemas pero precisando que se han efectuado en días no laborables y cuando las condiciones meteorológicas son favorables.