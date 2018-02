Los instaladores subrayan el peligro de los cuadros de contadores obsoletos

Los cuadros de contadores de muchos edificios de viviendas con más de 30 años de antigüedad se han convertido en auténticas "bombas de relojería" tras haberse quedado obsoletos, a lo que se suma el peligro añadido que supone el que estos armarios son utilizados en muchos casos como espacio para guardar material de limpieza, según advierte el presidente de la asociación de empresarios de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones de Mallorca (Asinem), Carlos Moyà. Por ello, esta organización ha decidido iniciar este año una campaña de concienciación sobre este problema, que incluirá la reforma gratuita de una de estas centralizaciones de contadores cada año.

Carlos Moyà aplaude los controles desarrollados por Endesa, pero pone de relieve que la sustitución de los viejos contadores por los nuevos de telegestión no solventa el problema de seguridad que existe en el conjunto de estas instalaciones, y cuya modernización es competencia de las comunidades de vecinos. Aunque de momento no se ha registrado ningún incidente grave, Moyà advierte de que no hay año en el que el colectivo que representa no detecte el incendio de una o dos de estas instalaciones.

Uno de los problemas, apunta, es que el consumo eléctrico que existía hace 30, 40 o 50 años no tiene nada que ver con el actual, dado que en ese tiempo prácticamente se ha duplicado. Eso supone que aunque se haya aplicado una cierta mejora en las protecciones, resulta normal que el cableado se recaliente. Las fechas más conflictivas en esta materia son las de más calor en verano y más frío en invierno, por la utilización masiva de aires acondicionados y calefactores.

Si a eso se añade la presencia junto a los contadores de material de limpieza o de fregonas con palo de aluminio, los números para que pueda darse un problema grave se multiplican, según se subraya.

El presidente de Asinem insiste en que la responsabilidad de que estas instalaciones estén en el estado adecuado recae en las comunidades de vecinos y, en última instancia, en su presidente.

El problema radica en que la reforma de estas centralizaciones de contadores supone un desembolso mínimo de unos 5.000 euros, pero Carlos Moyà pone de relieve el peligro que se corre si la instalación se ha quedado obsoleta y recuerda que en ese periodo de 40 años muchas de las familias residentes han afrontado desembolsos mayores, como el cambio de automóvil o la renovación de sus electrodomésticos.

Una reforma gratuita



Para concienciar a los isleños de este problema, Asinem está preparando una campaña de concienciación, que incluirá la reforma gratuita de una de estas instalaciones cada año con fondos de esta patronal.

Para decidir a qué comunidad de vecinos se le va a ofrecer este trabajo sin coste alguno se va a solicitar la colaboración de los Ayuntamientos, para que sean éstos los que señalen alguno de los edificios en los que viven personas con una situación económica precaria y que reciben la atención de los servicios sociales.

Además, se está negociando un acuerdo con las empresas suministradoras de material eléctrico para que ofrezcan un descuento sobre el precio de éste a aquellas comunidades que se decidan a realizar estas obras de reforma durante la citada campaña de concienciación.

El presidente de Asinem señala que se va a solicitar la colaboración de la Dirección General de Industria para el desarrollo de esta iniciativa. Al respecto, Carlos Moyà afirma que el contacto con este departamento autonómico el relación al problema de las centralizaciones de contadores que se han quedado obsoletas es constante, aunque reconoce que resulta muy complejo plantear una campaña de controles para exigir una reforma de estas instalaciones teniendo en cuenta que hay muchas comunidades en las que viven familias que a lo largo de la crisis han ido registrando crecientes problemas económicos y que pueden tener dificultades para afrontar estos desembolsos.