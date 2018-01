Uno de los jóvenes heridos en el Pi de Sant Antoni: "Todavía estoy en estado de shock"

Alberto Orejuela, de 29 años, y Francesc Moreno, de 20, son los dos jóvenes que resultaron heridos en la cara cuando el Pi de Sant Antoni se quebró, el miércoles en la Plaça Vella. Pasaron la noche en el hospital de Inca, aunque Alberto fue dado de alta ayer y Francesc tuvo que quedarse en observación porque se sintió mareado, aunque todo apunta a que también podrá salir del hospital en las próximas horas.



Ambos empujaban el pino en el momento en que se rompió, recibiendo un fuerte impacto en la cara y cayendo al suelo. Fueron trasladados de urgencia en ambulancia hasta el PAC de Pollença, que les mandó al hospital de Inca, donde han pasado la noche.



A Alberto le han tenido que reconstruir los labios, por lo que casi no puede hablar y tiene serias dificultades para comer. Se espera que en el plazo de una semana le retiren los numerosos puntos que lleva en la boca. Por su parte, Francesc, que es su cuñado, presenta un fuerte golpe en la mandíbula y siente mucho dolor cuando abre la boca.



Este diario habló ayer con Alberto Orejuela a través de su pareja, que es la hermana del otro chico, Francesc. Según explicó, estaban cerca del punto donde se rompió el pino, del que tiraban con fuerza como el resto de personas que estaban en la Plaça Vella, aunque casi no recuerdan nada más.



"Alberto todavía está en estado de shock y ayer no recordaba que el pino se hubiera roto; solo se acuerda de un golpe como un látigo en la cara y de correr tirando de mi hermano para sacarlo de allí", asegura su pareja. Durante las horas en que ha estado en el hospital, ha tenido tiempo de ver las imágenes de la rotura del árbol. "Cuando ve los vídeos se nota que todavía está en estado de shock", apunta.





Han recibido, ya que las familias de ambos tienen bares en Pollença yentre los vecinos.