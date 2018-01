España, a segunda ronda del Europeo pese a perder ante Dinamarca

La selección española masculina de balonmano perdió ante Dinamarca (22-25) en la tercera y última jornada de la fase inicial del Campeonato de Europa, que se está disputando en Croacia, pero seguirá adelante en la competición al haber conseguido el billete a la 'Main Round' hace dos días con su victoria sobre Hungría.

El equipo de Jordi Ribera no tuvo su mejor actuación y sufrió el increíble acierto de los daneses, entre ellos Peter Balling, máximo goleador del partido con ocho dianas. España, apurada por no jugar con alegría y buscando espacios, no pudo ejecutar un solo gol con su habitual contraataque, una estadística que terminó costando caro.

El comienzo fue más igualado, pero los daneses dejaron pronto claras sus intenciones. Mucha contundencia en los metros finales y una defensa crucial sobre el área de castigo. Al cuarto de hora, los pupilos de Nikolaj Jacobsen ya vencían con dos goles de ventaja (4-6) aunque su eficacia se vio frenada por las paradas de Pérez de Vargas.

La contención del portero del Barça dio aire a España, que llegó a igualar pese al empeño de Mikkel Hansen. Al descanso, Dinamarca tan solo vencía de uno (13-14) y España -pese a la ausencia de Aginagalde- encontraba mejores réditos en el marcador que en su propio juego. No había muchos argumentos, pero los Hispanos pusieron el aliento en el cogote a su rival.

Esta situación se rompió en los diez minutos finales, cuando un lanzamiento de Sarmiento acabó en la madera y, acto seguido, el viejo ogro danés hacía honor a su apelativo para llevarse la victoria con autoridad. Alex Dujshebaev, con seis goles, trató de impedirlo, pero era demasiado tarde para que la actual subcampeona de Europa no se apuntase el triunfo.

De esta forma, Dinamarca pasa de ronda con pleno de victorias y habiendo dado una gran imagen, mientras que España también estará en la 'Main Round', donde comenzarán enfrentándose a Macedonia este domingo en horario todavía por confirmar. Alemania y Eslovenia también serán rivales de España.

Pérez de Vargas (p), Corrales (p), Rivera (2), Entrerríos (4), Alex Dujshebaev (6), Viran Morros (-), Balaguer, Dani Dujshebaev (2), Gurbindo (-), Ariño (2), Sarmiento (1), Cañellas, Guardiola (-), Cañellas (1), Goñi (-), Solé (1) y Figueras (3).

25 - Dinamarca: Green (p), Kirkelokke, M.Landin (2), Hansen (6), Lauge Schmidt (4), Lindberg (2), Mortensen (-), Svan (-), H.Toft Hansen (2), R.Toft Hansen (-), Mollgard, Balling (8), Mensah Larsen, Olsen y Damgaard (1).

Árbitros: Zotin (RUS) y Volodkov (RUS). Exluyeron dos minutos a Cañellas en España (min.51) y a Mikkel Hansen (min.24), Lauge (min.26) y Landin (min.37) por Rusia.

Pabellón: Arena Varadzin. 4.100 espectadores.